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Yeni aşıklar... İzzet Antebi ve Aslı Turanlı tatilde!

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#Aslı Turanlı#İzzet Antebi#Cemre Baysel
Yeni aşıklar... İzzet Antebi ve Aslı Turanlı tatilde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 11:52

Tuvana Türkay’la ilişkisini bitiren İzzet Antebi, gönlünü Aslı Turanlı’ya kaptırdı. Bodrum’da birlikte tatil yapan çift önceki gün ilk kez objektiflere yansıdı.

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Antebi ve Turanlı kaldıkları lüks tekneden ayrılıp zodyakla Gündoğan açıklarında turladı. Sevgililer 1 saatlik gezinti sonrası tekrardan lüks teknelerine döndü. (Umut ÜNVER)

Yeni aşıklar... İzzet Antebi ve Aslı Turanlı tatilde

Sıcak bastı

Sıcaklardan bunalıp Çeşme’ye kaçanlardan biri de ekranların güzel yüzü Cemre Baysel oldu. Genç oyuncu, menajeri Tuncay Altunoğlu ve bir arkadaşıyla plajda görüntülendi. (Deniz BOY)

Yeni aşıklar... İzzet Antebi ve Aslı Turanlı tatilde

Spor sonrası deniz

Hatice Şendil, önceki gün Bodrum Gündoğan’daki evinin iskelesinde görüntülendi. Erken saatlerde yürüyüş yapan oyuncu, tempoyu artırıp koşmaya başladı. Spor saatinin ardından iskeleye çıkarak güneşlenen Şendil’in fit hali dikkat çekti. (Umut ÜNVER)

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Yeni aşıklar... İzzet Antebi ve Aslı Turanlı tatilde

 

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#Aslı Turanlı#İzzet Antebi#Cemre Baysel