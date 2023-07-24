Yeni aşıklar... İzzet Antebi ve Aslı Turanlı tatilde!

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Antebi ve Turanlı kaldıkları lüks tekneden ayrılıp zodyakla Gündoğan açıklarında turladı. Sevgililer 1 saatlik gezinti sonrası tekrardan lüks teknelerine döndü. (Umut ÜNVER)

Sıcak bastı

Sıcaklardan bunalıp Çeşme’ye kaçanlardan biri de ekranların güzel yüzü Cemre Baysel oldu. Genç oyuncu, menajeri Tuncay Altunoğlu ve bir arkadaşıyla plajda görüntülendi. (Deniz BOY)

Spor sonrası deniz

Hatice Şendil, önceki gün Bodrum Gündoğan’daki evinin iskelesinde görüntülendi. Erken saatlerde yürüyüş yapan oyuncu, tempoyu artırıp koşmaya başladı. Spor saatinin ardından iskeleye çıkarak güneşlenen Şendil’in fit hali dikkat çekti. (Umut ÜNVER)

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