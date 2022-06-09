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'Yaza merhaba' partisine ünlü isimler akın etti!

#Oktay Kaynarca#Hazar Ergüçlü#Nurgül Yeşilçay
Yaza merhaba partisine ünlü isimler akın etti

Talentco önceki akşam Nişantaşı Peers’te “yaza merhaba” daveti düzenledi. Davete sanat dünyasından birçok isim katıldı.

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Somalili hayran şaşırttı

Partiye tek başına gelen Oktay Kaynarca, “Yeni projem için hazırlıklar hızlanıyor. Bu yaz bana tatil yok” dedi. Oyuncunun Somalili hayranı aracından inip yanına geldi. Kaynarca, “Oğlum sen nereden çıktın” diyerek duruma şaşırdı. Somalili hayranı ise “Sizi çok seviyoruz, izliyoruz” açıklamasını yaptı.

Yaza merhaba partisine ünlü isimler akın etti

Beni heyecanlandırmalı

Hazar Ergüçlü, sektördeki maaş adaletsizliğine sitem etti: “Maalesef bu sistem böyle. Eşit ücret için her zaman talepte bulunacağız, bunu dayatacağız.” Oyuncu, “Onur Ünlü’nün bir projesinde yer alır mısınız” sorusuna şu cevabı verdi: “Projeye bağlı. Senaryonun beni heyecanlandırmasına bağlı.”

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Yaza merhaba partisine ünlü isimler akın etti

Kamera arkasına geçiyor

Nurgül Yeşilçay, “Sektör dedikodusu yapıyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yapıyoruz tabii, niye yapmayalım! Dizi izlerken, ‘ay yazık ne kadar kötü bir sahne’ diye söyleniyorum.” Oyuncu, 3 ay tatil yapacağını söyledi: “Bu yaz çok güzel dinleneceğim. Hem kamera önü hem de arkasında olacağım proje tasarlıyorum.”

Yaza merhaba partisine ünlü isimler akın etti

Üzerime alınmadım

Begüm Kütük, eşi Erdil Yaşaroğlu’nun filmini desteklemek için Cannes’a gitmişti. Kırmızı halıda giydiği beyaz elbisesiyle beğeni toplayan Kütük, Özgür Masur’un fotoğrafının üstüne “Bu tasarım bana ait değildir” yazması hakkında “Ona üzüldüm. Bizi giydirenler var. Onlara sormak lazım. Hiç üzerime alınmıyorum” dedi.

Yaza merhaba partisine ünlü isimler akın etti

Konuşamıyorum

Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Thor Saevarsson ile geceye katıldı. Deniz, “Yarın ailem İstanbul’a geliyor. Onlarla tatil yapacağım. Yaza çok fazla proje var ama ben yine konuşamıyorum, malum yasaklar” dedi.

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Yaza merhaba partisine ünlü isimler akın etti

Öyle fevri hareketler olabiliyor

Yasemin Kay Allen, sevgilisi Tolga Güleç’i geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından takipten çıkarması hakkında şunları söyledi: “Öyle fevri hareketler olabiliyor bazen. Fakat gayet mutluyuz. Her şey yolunda.”

Yaza merhaba partisine ünlü isimler akın etti

Perihan Savaş

Yaza merhaba partisine ünlü isimler akın etti

 

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#Oktay Kaynarca#Hazar Ergüçlü#Nurgül Yeşilçay

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