Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Yara izi çocukluktan...O şimdi ünlü bir oyuncu

Güncelleme Tarihi:

#Özge Özpirinçci#Tarık Mengüç#Ejder Özkarslıgil
Yara izi çocukluktan...O şimdi ünlü bir oyuncu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 07:00

Özge Özpirinçci, Tarık Mengüç ve Ejder Özkarslıgil, bilinmeyen yönleriyle köşemizde...

Haberin Devamı

-Özge Özpirinçci’nin meslektaşı Engin Altan Düzyatan ile evliliğin eşiğinden döndüğünü biliyor muydunuz? 5 yıl büyük bir aşk yaşayan ikili, 2013 yılında nişan yüzüklerini takmış. Yine aynı yıl içinde karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almışlar.

- Özpirinçci, Engin Altan’a öyle büyük bir aşk beslemiş ki sevgilisinin diş izlerini vücuduna dövdürmüş. Ayrılık sonrası ise diş dövmesinin yerini kuş tüyü dövmesiyle kapatmış.

Yara izi çocukluktan...O şimdi ünlü bir oyuncu


- Alnındaki yara izi 3 yaşındayken evde koşturduğu sırada dengesini kaybederek kalorifer peteğine çarpması sonucu oluşmuş.

- Teknolojik aletlere özel bir ilgisi varmış ve yeni çıkan ürünleri incelemeyi seviyormuş.

Haberin Devamı

-Son yıllarda yoga ve dövüş sporları ile yakından ilgilenen ünlü oyuncu, lise yıllarında voleybol, futbol, tenis ve basketbol oynamış.

- Kıyafetlere çok fazla para harcamayı sevmiyormuş. Hayvansever oyuncu, asla giymeyeceğim şey ‘kürk’ diyormuş.

- Tek başına uzun süreli yürüyüşlerden keyif alıyormuş.

- İçinde birden çok malzeme olan çorbalar, en sevdiği yemekmiş.

- Salata çeşitleri, omlet ve tost en iyi yaptığı yiyeceklermiş.

TARIK MENGÜÇ
Hastalığı yüzünden
3 sene yürüyememiş

Yara izi çocukluktan...O şimdi ünlü bir oyuncu

- Renkli kişiliğiyle tanınan şarkıcı Tarık Mengüç’ün çocukluk hayalleri arasında iyi bir müzisyen ve söz yazarı olmanın dışında dünya çapında tanınan bir kuaför olmak varmış.

- Başta Sibel Can, Seda Sayan, Kibariye olmak üzere birçok sanatçıya beste vermiş.

- İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, İbrahim Erkal gibi ünlü isimlere vokal yapmış.

- Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 3 sene yürüyememiş.

- Sanatçı kişiliğinin yanında iyi bir styling ve mobilya tasarımcısıymış.

- Küçüklükten gelen ayağındaki taban çöküklüğü nedeniyle düz terlik ve düz ayakkabı giyince ağrıları oluyormuş. Bu yüzden özel tasarım yüksek tabanlı ayakkabılar giyiyormuş.

Haberin Devamı

- Hobi olarak gittiği her ülkenin simgesi olan anahtarları biriktiriyormuş.

- Olmazsa olmazı arasında lensleri varmış. Çünkü uzağı fazla göremiyormuş.

- Kokular konusunda tam bir uzmanmış. Hangi koku olursa olsun anında özelliklerini biliyormuş.

- Enerji olaylarında yakından ilgileniyormuş. Vücudunda telefon, kaşık gibi eşyalar düşmeden duruyormuş.

EJDER ÖZKARSLIGİL
Arkadaşları ‘Polat’ diyor

Yara izi çocukluktan...O şimdi ünlü bir oyuncu

-Gaziantep doğumlu olan Ejder Özkarslıgil, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümünü burslu olarak bitirmiş.
- 17 yaşında Haldun Dormen ve ekibi tarafından yapılan tiyatro seçmelerini kazanmış ve bir buçuk sene şehir tiyatrolarında eğitim almış.
- Tümay Özokur Akademi’de oyunculuk eğitimini tamamlamış.
- Yönetmen ve aynı zamanda hemşerisi olan Cem Kargı’yı idol olarak görüyormuş.
- İlk dizi projesi, lise sonda ailesinden habersiz çekimlerine gittiği Gaziantep’te çekilen “Karagül”müş.
- Küçükken ağzının içini arı soktuğu için en büyük fobisi sinek ya da arının vız sesiymiş. Drone ile yapılan çekimlerde bile çıkan sese dayanamadığı oluyormuş.
- Korku türündeki filmleri izleyememesine rağmen oynadığı ilk sinema filmi Alper Mestçi’nin yönetmenliğindeki “Üç Harfliler Adak”mış.
- Lisede sınıf arkadaşları Özkarslıgil’in Necati Şaşmaz’a benzettikleri için ‘Polat’ lakabıyla seslenirlermiş.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özge Özpirinçci#Tarık Mengüç#Ejder Özkarslıgil

BAKMADAN GEÇME!

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık