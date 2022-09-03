Yara izi çocukluktan...O şimdi ünlü bir oyuncu

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-Özge Özpirinçci’nin meslektaşı Engin Altan Düzyatan ile evliliğin eşiğinden döndüğünü biliyor muydunuz? 5 yıl büyük bir aşk yaşayan ikili, 2013 yılında nişan yüzüklerini takmış. Yine aynı yıl içinde karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almışlar.
- Özpirinçci, Engin Altan’a öyle büyük bir aşk beslemiş ki sevgilisinin diş izlerini vücuduna dövdürmüş. Ayrılık sonrası ise diş dövmesinin yerini kuş tüyü dövmesiyle kapatmış.
- Alnındaki yara izi 3 yaşındayken evde koşturduğu sırada dengesini kaybederek kalorifer peteğine çarpması sonucu oluşmuş.
- Teknolojik aletlere özel bir ilgisi varmış ve yeni çıkan ürünleri incelemeyi seviyormuş.
-Son yıllarda yoga ve dövüş sporları ile yakından ilgilenen ünlü oyuncu, lise yıllarında voleybol, futbol, tenis ve basketbol oynamış.
- Kıyafetlere çok fazla para harcamayı sevmiyormuş. Hayvansever oyuncu, asla giymeyeceğim şey ‘kürk’ diyormuş.
- Tek başına uzun süreli yürüyüşlerden keyif alıyormuş.
- İçinde birden çok malzeme olan çorbalar, en sevdiği yemekmiş.
- Salata çeşitleri, omlet ve tost en iyi yaptığı yiyeceklermiş.
TARIK MENGÜÇ
Hastalığı yüzünden
3 sene yürüyememiş
- Renkli kişiliğiyle tanınan şarkıcı Tarık Mengüç’ün çocukluk hayalleri arasında iyi bir müzisyen ve söz yazarı olmanın dışında dünya çapında tanınan bir kuaför olmak varmış.
- Başta Sibel Can, Seda Sayan, Kibariye olmak üzere birçok sanatçıya beste vermiş.
- İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, İbrahim Erkal gibi ünlü isimlere vokal yapmış.
- Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 3 sene yürüyememiş.
- Sanatçı kişiliğinin yanında iyi bir styling ve mobilya tasarımcısıymış.
- Küçüklükten gelen ayağındaki taban çöküklüğü nedeniyle düz terlik ve düz ayakkabı giyince ağrıları oluyormuş. Bu yüzden özel tasarım yüksek tabanlı ayakkabılar giyiyormuş.
- Hobi olarak gittiği her ülkenin simgesi olan anahtarları biriktiriyormuş.
- Olmazsa olmazı arasında lensleri varmış. Çünkü uzağı fazla göremiyormuş.
- Kokular konusunda tam bir uzmanmış. Hangi koku olursa olsun anında özelliklerini biliyormuş.
- Enerji olaylarında yakından ilgileniyormuş. Vücudunda telefon, kaşık gibi eşyalar düşmeden duruyormuş.
EJDER ÖZKARSLIGİL
Arkadaşları ‘Polat’ diyor
-Gaziantep doğumlu olan Ejder Özkarslıgil, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümünü burslu olarak bitirmiş.
- 17 yaşında Haldun Dormen ve ekibi tarafından yapılan tiyatro seçmelerini kazanmış ve bir buçuk sene şehir tiyatrolarında eğitim almış.
- Tümay Özokur Akademi’de oyunculuk eğitimini tamamlamış.
- Yönetmen ve aynı zamanda hemşerisi olan Cem Kargı’yı idol olarak görüyormuş.
- İlk dizi projesi, lise sonda ailesinden habersiz çekimlerine gittiği Gaziantep’te çekilen “Karagül”müş.
- Küçükken ağzının içini arı soktuğu için en büyük fobisi sinek ya da arının vız sesiymiş. Drone ile yapılan çekimlerde bile çıkan sese dayanamadığı oluyormuş.
- Korku türündeki filmleri izleyememesine rağmen oynadığı ilk sinema filmi Alper Mestçi’nin yönetmenliğindeki “Üç Harfliler Adak”mış.
- Lisede sınıf arkadaşları Özkarslıgil’in Necati Şaşmaz’a benzettikleri için ‘Polat’ lakabıyla seslenirlermiş.