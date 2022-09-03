Yara izi çocukluktan...O şimdi ünlü bir oyuncu

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-Özge Özpirinçci’nin meslektaşı Engin Altan Düzyatan ile evliliğin eşiğinden döndüğünü biliyor muydunuz? 5 yıl büyük bir aşk yaşayan ikili, 2013 yılında nişan yüzüklerini takmış. Yine aynı yıl içinde karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almışlar.

- Özpirinçci, Engin Altan’a öyle büyük bir aşk beslemiş ki sevgilisinin diş izlerini vücuduna dövdürmüş. Ayrılık sonrası ise diş dövmesinin yerini kuş tüyü dövmesiyle kapatmış.



- Alnındaki yara izi 3 yaşındayken evde koşturduğu sırada dengesini kaybederek kalorifer peteğine çarpması sonucu oluşmuş.

- Teknolojik aletlere özel bir ilgisi varmış ve yeni çıkan ürünleri incelemeyi seviyormuş.

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-Son yıllarda yoga ve dövüş sporları ile yakından ilgilenen ünlü oyuncu, lise yıllarında voleybol, futbol, tenis ve basketbol oynamış.

- Kıyafetlere çok fazla para harcamayı sevmiyormuş. Hayvansever oyuncu, asla giymeyeceğim şey ‘kürk’ diyormuş.

- Tek başına uzun süreli yürüyüşlerden keyif alıyormuş.

- İçinde birden çok malzeme olan çorbalar, en sevdiği yemekmiş.

- Salata çeşitleri, omlet ve tost en iyi yaptığı yiyeceklermiş.

TARIK MENGÜÇ

Hastalığı yüzünden

3 sene yürüyememiş



- Renkli kişiliğiyle tanınan şarkıcı Tarık Mengüç’ün çocukluk hayalleri arasında iyi bir müzisyen ve söz yazarı olmanın dışında dünya çapında tanınan bir kuaför olmak varmış.

- Başta Sibel Can, Seda Sayan, Kibariye olmak üzere birçok sanatçıya beste vermiş.

- İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, İbrahim Erkal gibi ünlü isimlere vokal yapmış.

- Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 3 sene yürüyememiş.

- Sanatçı kişiliğinin yanında iyi bir styling ve mobilya tasarımcısıymış.

- Küçüklükten gelen ayağındaki taban çöküklüğü nedeniyle düz terlik ve düz ayakkabı giyince ağrıları oluyormuş. Bu yüzden özel tasarım yüksek tabanlı ayakkabılar giyiyormuş.

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- Hobi olarak gittiği her ülkenin simgesi olan anahtarları biriktiriyormuş.

- Olmazsa olmazı arasında lensleri varmış. Çünkü uzağı fazla göremiyormuş.

- Kokular konusunda tam bir uzmanmış. Hangi koku olursa olsun anında özelliklerini biliyormuş.

- Enerji olaylarında yakından ilgileniyormuş. Vücudunda telefon, kaşık gibi eşyalar düşmeden duruyormuş.

EJDER ÖZKARSLIGİL

Arkadaşları ‘Polat’ diyor



-Gaziantep doğumlu olan Ejder Özkarslıgil, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümünü burslu olarak bitirmiş.

- 17 yaşında Haldun Dormen ve ekibi tarafından yapılan tiyatro seçmelerini kazanmış ve bir buçuk sene şehir tiyatrolarında eğitim almış.

- Tümay Özokur Akademi’de oyunculuk eğitimini tamamlamış.

- Yönetmen ve aynı zamanda hemşerisi olan Cem Kargı’yı idol olarak görüyormuş.

- İlk dizi projesi, lise sonda ailesinden habersiz çekimlerine gittiği Gaziantep’te çekilen “Karagül”müş.

- Küçükken ağzının içini arı soktuğu için en büyük fobisi sinek ya da arının vız sesiymiş. Drone ile yapılan çekimlerde bile çıkan sese dayanamadığı oluyormuş.

- Korku türündeki filmleri izleyememesine rağmen oynadığı ilk sinema filmi Alper Mestçi’nin yönetmenliğindeki “Üç Harfliler Adak”mış.

- Lisede sınıf arkadaşları Özkarslıgil’in Necati Şaşmaz’a benzettikleri için ‘Polat’ lakabıyla seslenirlermiş.