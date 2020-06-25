Yasin Esirgenç kimdir? Özlem Tunca'nın eşi Yasin Esirgenç hakkında detaylar

Yasin Esirgenç, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Kanal 7 ekranlarında uzun yıllardır Dünyayı Geziyorum isimli programın kameramanlığını yapan Yasin Esirgenç, son zamanlarda ise ekran önünde bulunmayı tercih ediyor. Peki, Yasin Esirgenç kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

YASİN ESİRGENÇ KİMDİR?

Yasin Esirgenç Hacettepe Üniversitesi Radyo Tv Sinema Bölümü mezunudur. Kariyerine sunucu ve yönetmen olarak devam etmektedir. Uzun süre Dünyayı Geziyorum programı ile çalışmalarını sürdürmüş, günümüzde ise Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Dünyanın Tadı isimli programı sunmaktadır. Dünyanın lezzetlerini Türk ekran severler ile buluşturmaktadır.

2013 yılında Dominik’te plajda unutulmaz bir düğünün ardından Özlem Tunca ile evlenmiştir.

Bu evliliğinden 2014 doğumlu Yakupcan Melih Tunca isminde bir oğlu vardır. Eşi Özlem Tunca Program döneminde evladını dünyaya getirmiş, oğlu henüz 40 günlük iken birlikte dünyayı gezmeye devam etmiş ve programı sunmuştur.