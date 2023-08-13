Yasemin Yürük'ün tatil favorileri

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Yürük, “Bu yaz ilk olarak Bali tatilim vardı. Temmuzda Yunanistan’ın Patmos Adası’ndaydım. Yaz sonuna kadar da Bodrum’da kalmayı planlıyorum. Bodrum’dan Akyaka’ya kaçamaklar yapacağım kitesurf (uçurtma sörfü) için. Ege’de olmayı seviyorum” dedi.

Eski şarkıcı, en sevdiği tatil rotalarını ise şöyle anlattı:

“Türkiye’de Ege diyebilirim. Antalya taraflarını çok bilmiyorum açıkçası. Göcek çok güzelmiş sanırım, merak ediyorum orayı da. Yurtdışında ise kesinlikle Yunan adaları, yani yine Ege. Ardından Barselona, Roma ve Bali.”