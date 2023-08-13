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Yasemin Yürük'ün tatil favorileri

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#Yasemin Yürük#Hepsi#Bodrum
Yasemin Yürükün tatil favorileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 09:30

Şimdilerde bireysel spor danışmanlığı yapan, dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, tatil favorilerini Mag dergisiyle paylaştı.

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Yürük, “Bu yaz ilk olarak Bali tatilim vardı. Temmuzda Yunanistan’ın Patmos Adası’ndaydım. Yaz sonuna kadar da Bodrum’da kalmayı planlıyorum. Bodrum’dan Akyaka’ya kaçamaklar yapacağım kitesurf (uçurtma sörfü) için. Ege’de olmayı seviyorum” dedi.

Yasemin Yürükün tatil favorileri

Eski şarkıcı, en sevdiği tatil rotalarını ise şöyle anlattı:

Türkiye’de Ege diyebilirim. Antalya taraflarını çok bilmiyorum açıkçası. Göcek çok güzelmiş sanırım, merak ediyorum orayı da. Yurtdışında ise kesinlikle Yunan adaları, yani yine Ege. Ardından Barselona, Roma ve Bali.”

Yasemin Yürükün tatil favorileri

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#Yasemin Yürük#Hepsi#Bodrum

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