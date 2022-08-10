Yasemin Yürük 10 yıl aradan sonra geri döndü: İlk kez yalnız hissettim

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Hepsi grubundan ayrı ilk kez müzik çalışması yaptığını belirten Yürük, “İlk defa hayatımda kızlar yoktu. Kendimi bu yüzden çok yalnız hissettim. Biz sahnede bir bakışımızdan, gözümüzden ne yapmamız gerektiğini anlardık. O yüzden onlarsız bir şeyler yapmaya alışıyorum” dedi.

Yasemin Yürük fit vücuduyla dikkat çekti.

HEPSİ DAĞILDI!

Adlarını ilk olarak 2005 yılında duyurmuşlardı müzik dünyasında. Gencecik, kıpır kıpır genç şarkıcılardı. "Hepsi" adıyla bir araya gelmişler ve kısa zamanda gençliği peşlerinden sürüklemişlerdi. Peki sonra ne oldu bu güzel sesli, durdukları yerde duramayan genç kızlara? Hepsi grubunun kızları şimdi ne yapıyorlar?

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GÜLÇİN ERGÜL

Hem şarkı söyleyip hem de dans eden Hepsi grubu cephesinde ilk deprem 2009 yılında yaşandı. Gülçin Ergün, kariyerini solo olarak sürdürme kararı aldı ve gruptan ayrıldı.

Epey konuşuldu bu ayrılık. Genç şarkıcı ise çok konuşulan bu ayrılığın nedenini verdiği bir röportajda "Gruptan ayrılmamın özen hayatımla hiç bir alakası yoktu, olmaz da zaten. Grup içinde çok mutsuzdum. Bazı şeyler olması gerektiği gibi değildi. Şirketim tarafından bana karşı verilen sözler yerine getirilmemişti ve benim haklı olarak ayrılmam gerekiyordu" diyerek anlattı.

Gülçin Ergün, solo kariyerine adım atarken grubun diğer üyeleri de yollarına devam etti. Ama grup aradan geçen yıllar içinde dağıldı.

KORKUNÇ KAZA

Kariyerine tek başına devam eden Gülçin Ergül geçtiğimiz aylarda sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile geçirdiği korkunç kazayla gündeme gelmişti. İş için İzmir'den İstanbul'a gelen ikili Balıkesir'de bir TIR ile çarpıştı. Kazana Gülçin Ergül yaralanırken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetmişti.

CEMRE KEMER

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Cemre Kemer, Hepsi grubunun üyelerinden biriydi. Gülçin Ergün'ün ayrılığından sonra geride kalan iki arkadaşıyla birlikte müzik çalışmalarını sürdürdü. Ama sonra o da müzik dünyasına veda edip pilates eğitmenliği yapmaya başladı. Uzun zamandır Emre Medina ile aşk yaşayan Kemer Aralık 2020'de nikah masasına oturdu. Çift 2021'de de kızlarını kucağına aldı.

YASEMİN YÜRÜK

Hepsi grubunun diğer üyesi Yasemin Yürük ise spora yöneldi. Pilates ve kickbox konusunda uzmanlığını konuşturuyor. Eğitmenlik sertifikası alan Yürük özel dersler veriyor. Birbirinden zor hareketleri basit şekilde yapan Yürük paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

EREN BAKICI

Eren Bakıcı, grubun dağılmasından sonra oyuncu olarak kariyerini sürdürdü. BKM Mutfak'ta sahnelenen 'No Name' adlı oyunda yer aldı. TV8'de ekrana gelen 'Bana Baba Dedi' dizisinde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Yoga eğitmeni de olan Eren Bakıcı, bir süre önce sanatın bir başka dalına yöneldi. Bakıcı, bir süre seramik çalışmaları yaptı.

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