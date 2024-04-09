Yasemin Şefkatli: İbrahim Ayel ameliyat olacak

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Şefkatli, henüz 3 günlükken kalp ameliyatı olan minik oğlunun bir operasyon daha geçireceğini söyledi:

“Ayel’i dün doktoru çok iyi gördü. Bu ay sonu operasyonu var. Bu bir süreç ve her şey güzel gidecek inşallah.”

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Hadise eridi

Hadise, kırmızı kombiniyle aynı karşısında çektiği videoyu Instagram’da paylaştı.

Kilo verdiği gözlenen şarkıcının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, Hadise’ye “Çok kilo vermişsin”, “Fit olmuşsun”, “Biz seni hep balık etli sevdik”, “Kalça kalmamış” şeklinde mesajlar yazdı.

İşte El Turco

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Can Yaman’ın “El Turco” dizisinden ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Orhan Yeniaras’ın “El Turco-2. Viyana Kuşatması’nın Bilinmeyen Yönleri” kitabından uyarlanan dizide başrolü üstlenen Can Yaman, ‘Yeniçeri Hasan Balaban’ karakterine hayat verdi.

Kerem Deren’in yazdığı, Uluç Bayraktar’ın yönettiği 6 bölümlük dizi İngilizce çekildi. Yıl sonunda yayınlanacak dizide hikâye, 1683 yılında Hasan Balaban’ın ağır yaralı halde İtalya’nın Moena kabasına sığınmasıyla başlıyor.

Çekimler başladı

Kerem Bürsin’in başrolü Devrim Özkan’la paylaştığı “Mavi Mağara” filminin çekimlerine başlandı.

Yapımcılığını Ay Yapım ve Braveborn Films’in üstlendiği, Kerem Bürsin’in Osman Kaya ile birlikte senaryosuna da imza attığı film, deniz kuvvetleri askeri Cem ve ölmekte olan eşi Alara arasındaki aşkı konu alıyor.

Umrede hurma dağıttı

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun umreye gitti.

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Kutsal topraklardaki deneyimlerini sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Dursun, Mekke’de hurma da dağıttı.

Muhittin Abi beyazperdede

Erkan Çelik’in sosyal medyada yarattığı ‘Muhittin Abi’ karakteri beyazperdeye taşınıyor.

Erkan Çelik’in hem yapımcılığını üstlendiği hem de Bülent Emrah Parlak, Erkan Petekkaya, Batuhan Sert ve Ayhan Taş’la birlikte rol aldığı “Üç Günlük Dünya”, 3 Mayıs’ta vizyona girecek. Çekimleri İstanbul-Tarlabaşı’nda yapılan filmin yönetmen koltuğunda oturan isim ise Caner Erzincan.