Yasemin Sakallıoğlu Kuruçeşme’de kahkahaya boğdu!

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Yasemin Sakallıoğlu önceki akşam Demirören Medya Grubu medya sponsorluğu ve Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ndeydi.

Komedyen, “Doğru Koca Nasıl Seçilir” isimli stand-up gösterisini sergiledi.

Sakallıoğlu’nun gösterisine ilgi yoğundu. Biletleri biten gösteri öncesi 3 bin 500 kişilik hayranı metrelerce kuyruk oluşturdu.

Komedyen şovunu 14 kişilik dans ekibiyle açtı. Sakallıoğlu, “İyi ki geldiniz. Bu akşam burada çok kalabalığız. Benim için gurur verici” dedi.

Aile bağları, kadın erkek ilişkilerinin psikolojik etkilerini çeşitli tiplemelerinden yardım alarak esprili bir dille seyirciye anlatan Sakallıoğlu, performansıyla izleyenleri kahkahaya boğdu.