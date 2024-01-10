‘Yaşam Koçu’na güldüren gala

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Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin’in başrolünü paylaştığı “Yaşam Koçu” filminin galası önceki akşam Kanyon AVM’de gerçekleşti.



Tanrısevsin, “Komedi filmi ve eğlenceli… İnanılmaz gülecekleri bir yapım oldu” dedi.

Kıyafetiyle dikkat çeken oyuncu, sempatik tavırlarıyla da beğeni topladı. Demirkol ise filmin romantik olmadığını söyledi:

“Azcık romantizmi var. Ama komedi… Senaryo yazarken, ses ve karma terapistine gittim. Ses terapisinin 45 dakikası 145 Euro’ydu. Neden Euro olduğunu anlamadım.”

Mesaj verdim





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Projede yer alan Ömür Gedik, “Konuk oyuncuydum. Mesaj bir veren bir sahneydi. ‘Hayvanları satın almayın, sahiplenin’ mesajını vermek için sahneyi çektik. Rahmimizden değil, kalbimizden doğurduğumuz çocuklarımız onlar” diyerek, sokak hayvanları için mesaj verdi.

Genç yeteneklere koçluk yaptım





Behzat Gerçeker, “Hiç yaşam koçunuz oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Öyle imkanım olmadı. Ama ülkemizdeki genç yeteneklere koçluk yapmaya çalıştım. Tarkan, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan’dan çok şey öğrendim.”

Galaya Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile katıldı. Şener, “Gülmeyi ve eğlenmeyi seviyorum” dedi.