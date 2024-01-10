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‘Yaşam Koçu’na güldüren gala

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#Yaşam Koçu#Doğu Demirkol#Yağmur Tanrısevsin
‘Yaşam Koçu’na güldüren gala
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 09:49

Doğu Demirkol’un yazıp başrolü Yağmur Tanrısevsin’le paylaştığı “Yaşam Koçu” filminin galası yapıldı. Demirkol, “Film için ses ve karma terapilerine gittim” dedi.

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Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin’in başrolünü paylaştığı “Yaşam Koçu” filminin galası önceki akşam Kanyon AVM’de gerçekleşti.

Tanrısevsin, “Komedi filmi ve eğlenceli… İnanılmaz gülecekleri bir yapım oldu” dedi.

‘Yaşam Koçu’na güldüren gala

Kıyafetiyle dikkat çeken oyuncu, sempatik tavırlarıyla da beğeni topladı. Demirkol ise filmin romantik olmadığını söyledi:

“Azcık romantizmi var. Ama komedi… Senaryo yazarken, ses ve karma terapistine gittim. Ses terapisinin 45 dakikası 145 Euro’ydu. Neden Euro olduğunu anlamadım.”

Mesaj verdim

‘Yaşam Koçu’na güldüren gala

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Projede yer alan Ömür Gedik, “Konuk oyuncuydum. Mesaj bir veren bir sahneydi. ‘Hayvanları satın almayın, sahiplenin’ mesajını vermek için sahneyi çektik. Rahmimizden değil, kalbimizden doğurduğumuz çocuklarımız onlar” diyerek, sokak hayvanları için mesaj verdi.

Genç yeteneklere koçluk yaptım

‘Yaşam Koçu’na güldüren gala

Behzat Gerçeker, “Hiç yaşam koçunuz oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Öyle imkanım olmadı. Ama ülkemizdeki genç yeteneklere koçluk yapmaya çalıştım. Tarkan, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan’dan çok şey öğrendim.”

‘Yaşam Koçu’na güldüren gala

Galaya Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile katıldı. Şener, “Gülmeyi ve eğlenmeyi seviyorum” dedi.

‘Yaşam Koçu’na güldüren gala

Ayşe Kırca - Doğu Demirkol

 

 

 

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#Yaşam Koçu#Doğu Demirkol#Yağmur Tanrısevsin

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