“Yargı” 3. sezonda çok daha heyecanlı

Haberin Devamı

Kaan Urgancıoğlu: Gizem unsurları hep diri kalıyor

◊ Bu sezona başlarken neler söylemek istersiniz?

- Çok güzel bir hikayenin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Geçtiğimiz sezon finalinde hikayemiz öyle bir yerde kalmıştı ki biz de gerçekten çok merak ediyorduk 3. sezonu. Neler olabileceğini tahmin edemediğimiz, heyecanlı bir sezon bizleri bekliyor.



- “Yargı” klişelerden uzak bir hikaye... Seyirci izlerken Sema Ergenekon’un kalemini kolay kolay tahmin edemiyor. Hikayedeki gizem unsurları hep diri kalıyor. Bu da hem bizi hem de seyircimizi çok heyecanlandırıyor. Yine Sema’nın bizleri çok şaşırtacağını tahmin ediyordum elbette ve merak da ediyordum gelecek senaryoyu.

Haberin Devamı

Gelir gelmez okudum ve yine ters köşeleriyle yanıltmadı bizi. Bizler için oynaması çok keyifli izleyici için ise izlemesi çok heyecanlı bir sezon olacağını düşünüyorum.



Pınar Deniz: Olayların gizeminde kendimi buldum

◊ Bu sezona nasıl başladınız?

- Sema Ergenekon bizi 2 sezondur olduğu gibi yine harika bir senaryoyla baş başa bıraktı. Yaz boyu “acaba nasıl bir hikaye kuracak” merakı içindeydik. Geldiği gibi bir nefeste okudum ve çok etkilendim. Hem Ceylin’in hem de diğer karakterlerin dünyasında seyirciyi seyir zevki yüksek ve heyecan dolu bir sezon bekliyor.



- Okumaya heyecanla başladım. Heyecanım okurken daha da arttı. Çok duygusal bir sahneyle sezonu kapamıştık hâlâ izlediğimizde birçoğumuzun gözlerini dolduran bir sahneydi. Bir tarafta o sahnenin bendeki duygusu devam ederken diğer taraftan da yeni olayların örgüsünün, gizeminin içinde buldum kendimi.

Haberin Devamı

Uğur Aslan: Karakterler sıkı bir sınavdan geçecek

◊ Yargı’daki Eren Komiser ile milyonların sevgilisi oldunuz. Siz nasıl tepkiler alıyorsunuz?

- Eren, içten, samimi, güler yüzlü, merhametli ve sadık bir dost olması sebebiyle çok sevildi. Tabii hayat verdiğiniz bir karakterin böylesine güzel dönüşler alması tarifsiz bir mutluluk.



- “Yargı” bu sezon da yüksek merakla başlıyor. Bütün karakterlerimiz sıkı bir sınavdan geçecek. Tabii Eren de payına düşeni alacak..





Uğur Polat:Yekta’yı seyirci benimsedi

◊ Yekta karakterine gelen tepkiler nasıl?

- Yekta’yı içinde beslediği tüm duygularla birlikte seyirci benimsedi ve çok sevdi. Çok güzel tepkiler geliyor.



Haberin Devamı

- Hayır yük olmuyor... Ben aslında yıllardır tüm işlerimi seçerken beni o sete gitmeye heyecanlandıracak hikayelerin peşinden gidiyorum.

◊ 3. sezonda neler olacak?

- Yine seyirciyi çok şaşırtacağız.

Hüseyin Avni Danyal: Metin Amir’in ideallerine bağlılığı ilham verici

◊ Onlarca bölümün ardından duygu olarak size kalan ne oldu?

- Metin Amir’in adalet için gösterdiği çabanın hayranlık uyandırmaması mümkün değil. Adalet, eşitlik, merhamet gibi duyguları hayatının merkezine almış birisi Metin Amir. Dünyayı bu pencereden gören insanlarla paylaşmak istiyor. Onun ideallerine bağlılığı hepimize ilham veriyor.



Haberin Devamı

- Adalet tüm dünyada ekmek, su gibi zorunlu bir ihtiyaç. Bu kadar hayati bir kavramın etrafında ustalıkla kurulmuş bir hikaye “Yargı”yı cazip kılıyor. Bir yanda genç ve yetenekli diğer yanda bizim kuşağın deneyimli oyuncuları var.

Cezmi Baskın: Merdan çok derinlikli bir karakter

◊ Merdan karakterini siz nasıl tanımlarsınız?

- Merdan, çok şey yaşamış bir adam. Hayatı kabadayıların arasında, mafya dünyasının içinde geçmiş. Aslında zamanında çok sert bir adammış ama zamanla kalbi yumuşamış. Özellikle de ailesine karşı çok hassas. Zamanında onları bırakıp hapse girmek durumunda kalmış. İçinde birçok duyguyu barındıran bir adam. Çok derinlikli bir karakter Merdan.



Haberin Devamı

- Bu işte önemli olan oynayacağınız karakteri iyi tanımak, tanımlamak. Sonrasında çok içten bir duygu ve samimiyetle onu yansıtmak... Bunlar gibi birçok şeyi kafanızda değerlendirip karakteri tanıyıp şekillendirip sonrasında çok içten bir duyguyla yorumlar ve izleyiciye sunarsınız. Sevilirse de ne mutlu bize.

Zeyno Eracar: Söylenmeyeni söyleyeceğiz





sezonun ana felsefesini bir cümle ile açıklamanız gerekse ne derdiniz?

- Hepimiz zekice yazılan zekice çekilen oynanan, kurgulanan izleyicinin tutkuyla sahip çıktığı yeri doldurulamaz bu kıymetli projenin içinde yer almanın haklı gururunu taşıyoruz. “Yargı”, 3. sezonunda da söylenilmeyeni söyleyecek, olamaz denileni olduracak, hepimizi heyecanlandıracak bir hikaye ile başlıyor. “Yargı” izleyicisi bilir ki her an her şeyi yapmamız mümkün.

Ferit Kaya: Can çok sürprizli olacak

◊ Yeni sezonda “Yargı” ile izleyici karşısına çıkıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?

- 2 sezondur çok iyi giden bu projeye dahil olduğum için çok heyecanlı ve mutluyum.



- Hem de çok sürprizli bir karakter. Karakterin adı Can ve zaman atlamasında Osman karakteriyle ortaklık yapıp bir şekilde parayı bulmuşlar. Daha sonraki bölümlerde bu parayı nasıl bulduklarını izleyeceğiz.

Seda Türkmen: Dilek’in kendi sırları var

◊ Yeni sezonda “Yargı” ile izleyici karşısına çıkıyorsunuz. Nasıl bir karakterde izleyeceğiz sizi?

- Dilek adında bir anaokul öğretmenini canlandırıyorum. Eren komiserin kız arkadaşı olarak tanıyacak seyirci beni. Aslında oldukça sakin, kendi halinde görünen bir karakter. Fakat herkes gibi onun da kendine sakladığı sırları var.



- Elbette. Bir oyuncu olarak “Yargı”nın dünyasına dahil olmak benim için büyük şans.

Müge Bayramoğlu: Adı kıtaları aşan bir dizi

◊ Yeni sezonda “Yargı” ile izleyici karşısına çıkıyorsunuz...

- Adı kıtaları aşan ve gerek karakterleri gerek oyuncu kadrosu gerekse hız treni gibi senaryosuyla bu kadar fenomen olmuş bir işin parçası olmak gerçekten çok heyecan verici.



- Nil, benim için oldukça sürprizli ve gerçekten katmanlı bir karakter. Her bölümde onun hakkında yeni şeyler öğreniyorum ve şaşkınlığımı gizleyemiyorum.

Ayşen Sezerel: Hepimize bol şanslar



◊ Yeni sezonda “Yargı”da izleyici karşısına çıkıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?

- Senaristi, oyuncusu, yönetmenine hep hayrandım. Zevkle seyrettiğim diziye dahil olmaktan çok mutluyum. Başsavcı karakteriyle izleyici karşısında olacağım, benim için yeni bir deneyim... Hepimize bol şanslar diliyorum.

Pınar Çağlar Gençtürk: Beklediklerine değecek

◊ Aylin karakterinin en çok neyini sevdiniz?

- Hepimiz hatalar, yanlışlar yapıyoruz. Kusursuz olmak mümkün değil. Aylin geçmişinde çok acı çekmiş bir karakter. Çok zıt duyguları barındırıyor içinde. Öfkesi de yüksek, merhameti de... Galiba birçok farklı duygunun içinde bulunmasını seviyorum.



- Biz de çok heyecanlıyız. Emin olsunlar ki beklediklerine değecek.

Ulvi Kahyaoğlu: Böyle bir hikayede olduğum için çok mutluyum



◊ Yeni sezonda “Yargı” ile izleyici karşısına çıkıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?

- “Yargı” gibi iyi hikayesi ve sadık seyircisi olan Türkiye’nin en iyi projelerinden birinin parçası olmaktan dolayı mutluyum. “Yargı”nın yurtdışı uyarlamalarında çalışan insanlarla tanışma şansım oldu. O yüzden ayrıca ne kadar değerli olduğunu hissetmiş oldum.

Arda Anarat: Harika gidiyoruz

◊ Nasıl bir 3. sezon seyirciyi bekliyor?

- Bu işin bir parçası olmaktan çok mutluyum. 2 sezondur harika gidiyoruz, bu sezon daha da iyi olacağız. Hikayemiz 2. sezona göre ileri bir zaman diliminde geçiyor. Bütün karakterler büyüdü ve değişti. Bazılarımızın karakterlerinin yeni hallerini çok merak ediyorum.



- Çınar artık daha akıllı daha mantıklı hareket eden, yine kendince dertleri olan ve onlarla boğuşan biri.

Zeynep Atılgan: Parelel evrende bir ‘Yargı’ gibi



◊ 3. sezon size neler hissettirdi?

- Setimizin enerjisi bana müthiş bir mutluluk veriyor. 2 sezondur her sahne bana ilaç, her set bana terapi. 3. sezonu okumaya başladığımda her sayfada ayrı şoke oldum. Sanki bildiğimiz “Yargı” değil de paralel evrende bir “Yargı” gibi... Herkes, her şey geçen sürede ne kadar değişebilecekse o kadar değişmiş.

Merve Ateş: Tuğçe artık büyüdü



◊ Yeni sezonda neler bekliyor Tuğçe’yi?

- Tuğçe için başlayan yeni hayat benim kalbimi titretiyor, sürekli küçük dedektifçilik oyunları oynayan o kızın şimdi büyümesi beni o kadar heyecanlandırıyor ki... Tuğçe’nin sorunları da kendisi gibi o kadar küçük olmayacak sanki...