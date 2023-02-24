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Yaralar zor sarılacak

Güncelleme Tarihi:

#Gizem Karaca#Hazal Subaşı#Hatay
Yaralar zor sarılacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 08:07

Deprem yardım çalışmalarında aktif olarak görev alan ünlü oyuncular Gizem Karaca ile Hazal Subaşı önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Hatay’a gidip depremzedelere moral verip yemek dağıtan ikiliden Hazal Subaşı, “Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Gizem Karaca da “Elimizden geleni yapıyoruz. Yaralar çok zor sarılacak farkındayım ama yardımlarımız hiç bitmeyecek” diye konuştu.

Yaralar zor sarılacak

Karaca, “Orada neler hissettiniz?” sorusuna, “Çok zor bir durum. O insanların ne yaşadığını biz anlayamayız. Bizim elimizden gelen, onlara gönderdiğimiz yardımları gereken köylere ulaştırmak, çadır kentte insanlara şifa olabilmek ve çocuklara sarılabilmek. Nasıl tam normale dönülecek bilmiyorum ama elimizden geleni yapıyoruz” cevabını verdi.

 

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#Gizem Karaca#Hazal Subaşı#Hatay

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