Yaralar zor sarılacak

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Hatay’a gidip depremzedelere moral verip yemek dağıtan ikiliden Hazal Subaşı, “Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Gizem Karaca da “Elimizden geleni yapıyoruz. Yaralar çok zor sarılacak farkındayım ama yardımlarımız hiç bitmeyecek” diye konuştu.

Karaca, “Orada neler hissettiniz?” sorusuna, “Çok zor bir durum. O insanların ne yaşadığını biz anlayamayız. Bizim elimizden gelen, onlara gönderdiğimiz yardımları gereken köylere ulaştırmak, çadır kentte insanlara şifa olabilmek ve çocuklara sarılabilmek. Nasıl tam normale dönülecek bilmiyorum ama elimizden geleni yapıyoruz” cevabını verdi.