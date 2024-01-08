Berrak Tüzünataç: Yalnızlık iyi geldi

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Oyuncu, “2024’e girdik. Sağ salim atlatalım yeter diyorum. 2023’te çok kötü olaylar yaşadık çünkü” dedi.

Tüzünataç, aşk sorularına şu yanıtı verdi: “Yalnızlığımı bozma peşinde değilim. Biri olursa hayır demem ama bunun arayışında değilim. Yalnızlık bana çok iyi geldi.” (Sayit DURMAZ)

Almanya’da gururlandım

Hasan Can Kaya önceki gün Etiler’de bir kafeden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden komedyen, “İş toplantısından çıktım. Mizah içerikli, formatı bana ait olan bir program yapacağız. Ama ben değil bir başkası sunacak” dedi. Almanya turnesinden yeni döndüğünü söyleyen Kaya, “Çok gururlandım, sevgi seli vardı. Gönüllere dokunabilmek ve sevenlerimi güldürebilmek çok iyi hissettiriyor. Yoğun bir talep var, Almanya’ya tekrar gideceğim” diye konuştu.

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Enerji doluyum

İrem Helvacıoğlu geçtiğimiz gün Etiler’deydi. Bir süredir herhangi bir projede yer almayan oyuncu, konuyla ilgili soru üzerine “İçime sinen bir iş olmadı. Doğru projede yer almak için ince eleyip sık dokuyorum. Sektör çok hızlı ilerliyor ve hızlı tüketiyor, bu durum da beni kaygılandırıyor açıkçası” dedi. İşletmeci Ural Kaspar’la aşk yaşayan Helvacıoğlu, ilişkisinin çok iyi gittiğini söyleyerek mutluluğunu dile getirdi: “Mutluyum, gayet yolunda gidiyor. 2024’e enerji dolu girdim.”

Panikledi

Cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinden Sinem Yıldırım, önceki akşam Bebek Lucca’da erkek arkadaşıyla görüntülendi. Mekânın dış kısmında oturan ikili, objektiflerden rahatsız oldu. Flaşların patlamasıyla kısa süreli panik yaşayan Yıldırım, sorulara yanıt vermedi. (Sayit DURMAZ)

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7. yaş partisi

Sinem-Gökhan Türkmen çifti, küçük kızları Leyla Ada’nın 7’nci yaşını partiyle kutladı.

Önceki gün Suadiye Mutlu Villa’da düzenlenen partiye çiftin yakın dostları ve Leyla Ada’nın arkadaşları katıldı.

Konser maratonuna ara verip kızını yalnız bırakmayan Gökhan Türkmen, fotoğraflarını sosyal medyada da paylaştı.