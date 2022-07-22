Yağmur Ün 'Zevcat'ın kadrosundan çıkarıldı mı?

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Filmin yönetmeni Beyza Er ile birlikte zafer işareti yaparak poz veren oyuncu, “Filmin çekimlerine başladık. Keyifli bir set günü yaşadık. Çok güzel bir filme imza atacağımıza inanıyorum. Her şey yolunda” dedi.



HAMİLELİK HABERİ KRİZ YARATTI



Yağmur Ün’ün nişanlısından 2 aylık hamile olduğu haberleri sette krize yol açmıştı. Başrol oyuncusu Cemal Hünal’ın “Hamile bir kadınla darp sahnelerinde oynamam riskli olur” diyerek Ün’ün filmde oynamasını istemediği ve onun yerine Bahar Şahin’le anlaşıldığı iddia edilmişti.