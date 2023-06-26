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Yağmur Sarıoğlu 233 metreden atladı

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#Yağmur Sarıoğlu#Macau Tower#Bungee Jumping
Yağmur Sarıoğlu 233 metreden atladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 07:42

Adrenalin tutkunu pilot Yağmur Sarıoğlu, bir hayalini daha gerçekleştirdi ve dünyanın en yüksek bungee jumping platformundan atladı.

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DÜNYANIN EN YÜKSEĞİ

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, ekstrem sporlara olan merakıyla biliniyor. Uçağın yanı sıra motosiklet de kullanan, birkaç ay önce New York’ta 388 metrelik gökdelene tırmanan, ayrıca Rusya’da 207 metre yükseklikten bungee jumping yapan üç çocuk annesi genç kadın, bu kez dünyanın en yüksek bungee jumping platformundan atladı.

Yağmur Sarıoğlu 233 metreden atladı

REKOR ATLAYIŞ

Atlayış, Çin’de bulunan Macau Tower’da (Macau Kulesi) gerçekleşti. Esnek ve sağlam halatlarla bağlanan Sarıoğlu, geri sayım yaptıktan sonra kendisini 233 metre yükseklikten aşağı bıraktı. O anın görüntülerini de sosyal medyada şu notla paylaştı: “Dünyanın en yüksek bungy platformundan yapılacaklar listeme bir tik daha. Guinness Dünya Rekoru Bungy Jump Platformu, 233 metre.”

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Yağmur Sarıoğlu 233 metreden atladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yağmur Sarıoğlu#Macau Tower#Bungee Jumping

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