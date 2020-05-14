Yadigar Ejder kimdir? Yadigar Ejder hangi filmlerde rol aldı?
200'ü aşkın filmde yardımcı rollerde yer alan Yadigar Ejder, Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez isimleri arasındaydı. İri ve uzun yapısıyla pek çok rolde yer alan Yadigar Ejder, hayatını kaybettiğinde henüz 40 yaşındaydı. Peki, Yadigar Ejder kimdir? Yadigar Ejder hangi filmlerde rol aldı?
Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Yadigar Ejder ya da gerçek adıyla Adnan Ayberk, çok tanınan ancak gerçekte hayatına ilişkin çok az şey bilinen emektar bir oyuncu. Şark Bülbülü filmindeki 'Mazlum' rolü ile hafızalara kazınan Yadigar Ejder, 1968 yılında ilk sinema filminde rol almıştı. İşte, Yadigar Ejder hakkında tüm merak edilenler...
1951 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Türk sinemasında çok sayıda filmde yardımcı oyuncu olarak rol alan sanatçı, özellikle Kemal Sunal filmlerindeki "Gaffur" rolüyle ve Şark Bülbülü isimli filmde oynadığı "Mazlum" karakteriyle hatırlanır.
Orta halli, altı çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu idi. İlkokul üçüncü sınıfta okulu bıraktı. 1967'de İstanbul'a gitti ve bir süre sonra Yeşilçam'da oyunculuğa başladı. Birçok filmde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Özellikle Kemal Sunal filmlerinde oynadı. "Yadigar Ejder" adıyla tanındı.
1991 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti. Sanatçının Taksim Parkı'nda donarak öldüğü iddia edildi. Ancak daha sonra sanatçının yüksek tansiyon ve şeker hastası olduğu, bu hastalıklara bağlı kalp krizi ve beyin kanaması geçirdiği ya da kayarak başını duvara çarptığı ve bu nedenle vefat ettiği söylendi.
Hayatı, Erhan Tuncer'in kaleme aldığı ve 2015 yılında yayımlanan "Bir Yadigar Ejder" adlı kitaba konu olmuştur Mezarı, Beyoğlu'nda Kulaksız Mezarlığı'ndadır.
ROL ALDIĞI FİLMLER
Dalgacılar 1992
Ula Ula Niyazi 1991
Canımdan Can İste 1989
Tecelli 1989
Sen Benimsin 1988
Vahşiler 1987
Otobüs Yolcuları / İhsaniye - Karasu 1987
Bela 1986
Tarzan Rıfkı 1986
Balta 1986
Kıratlı Süleyman 1986
Ninja Gece Savaşçısı 1986
Size Selam Getirmişem 1986
Tokatçılar 1986
İnfilak 1986
Beyoğlu'nun Arka Sokakları 1986
Kanun Adamı 1985
Gariban Beşler 1985
Şaban Pabucu Yarım (Salimin adamı) 1985
Gırgıriyede Büyük Seçim 1984
Belalı Fedailer 1984
Sevdalı 1984
Zalim Dünya 1984
Kılıbık 1983
Gırgıriyede Cümbüş Var 1983
Toprağın Kanı 1983
Baş Belası 1982
Gırgır Ali (1982)
Dünyayı Kurtaran Adam (Yaratık) 1982
Doktor Civanım (Gaffur) 1982
Yor 1982
Üç Kağıtçı (Hamza) 1981
Devlet Kuşu 1980
Gerzek Şaban (Hamza) 1980
Sarışın Tehlike (Emile) 1980
Umudumuz Şaban (Ayı Necmo) 1979
Şark Bülbülü (Mazlum) 1979
Süpermen Dönüyor 1979
İki Cambaz 1979
Benim Yaşantım 1979
Püsküllü Bela / Dilberim Kıyma Bana 1979
İnsan Sevince (Mahkum) 1979
Korkusuz Korkak (Tetikçi) 1979
İnsanları Seveceksin (film) 1978
Ölüm Görevi 1978
Kara Murat Devler Savaşıyor 1978
Çarli'nin Kelekleri 1978
Balkona Etti / Haydar 1978
Avanak Apti (Urfalı Apti) 1978
Taşı Toprağı Altın Şehir 1978
Bazıları Cacık Sever 1977
Yıkılmayan Adam 1977
Ben Bir Garip Keloğlanım 1976
Deli Şahin 1976
Su Perisi Elması 1976
Tek Başına 1976
Sahte Kabadayı 1976
Korkusuz Cengaver 1976
Nereye Bakıyor Bu Adamlar (Cellat) 1976
Babacan 1975
Cemil 1975
Almanyalı Yarim 1974
Zambaklar Açarken 1973
Tarkan: Altın Madalyon (Cellat) 1972
Eşrefpaşalı 1967
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