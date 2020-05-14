Yadigar Ejder kimdir? Yadigar Ejder hangi filmlerde rol aldı?

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Yadigar Ejder ya da gerçek adıyla Adnan Ayberk, çok tanınan ancak gerçekte hayatına ilişkin çok az şey bilinen emektar bir oyuncu. Şark Bülbülü filmindeki 'Mazlum' rolü ile hafızalara kazınan Yadigar Ejder, 1968 yılında ilk sinema filminde rol almıştı. İşte, Yadigar Ejder hakkında tüm merak edilenler...

1951 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Türk sinemasında çok sayıda filmde yardımcı oyuncu olarak rol alan sanatçı, özellikle Kemal Sunal filmlerindeki "Gaffur" rolüyle ve Şark Bülbülü isimli filmde oynadığı "Mazlum" karakteriyle hatırlanır.

Orta halli, altı çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu idi. İlkokul üçüncü sınıfta okulu bıraktı. 1967'de İstanbul'a gitti ve bir süre sonra Yeşilçam'da oyunculuğa başladı. Birçok filmde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Özellikle Kemal Sunal filmlerinde oynadı. "Yadigar Ejder" adıyla tanındı.

1991 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti. Sanatçının Taksim Parkı'nda donarak öldüğü iddia edildi. Ancak daha sonra sanatçının yüksek tansiyon ve şeker hastası olduğu, bu hastalıklara bağlı kalp krizi ve beyin kanaması geçirdiği ya da kayarak başını duvara çarptığı ve bu nedenle vefat ettiği söylendi.

Hayatı, Erhan Tuncer'in kaleme aldığı ve 2015 yılında yayımlanan "Bir Yadigar Ejder" adlı kitaba konu olmuştur Mezarı, Beyoğlu'nda Kulaksız Mezarlığı'ndadır.

ROL ALDIĞI FİLMLER

Dalgacılar 1992

Ula Ula Niyazi 1991

Canımdan Can İste 1989

Tecelli 1989

Sen Benimsin 1988

Vahşiler 1987

Otobüs Yolcuları / İhsaniye - Karasu 1987

Bela 1986

Tarzan Rıfkı 1986

Balta 1986

Kıratlı Süleyman 1986

Ninja Gece Savaşçısı 1986

Size Selam Getirmişem 1986

Tokatçılar 1986

İnfilak 1986

Beyoğlu'nun Arka Sokakları 1986

Kanun Adamı 1985

Gariban Beşler 1985

Şaban Pabucu Yarım (Salimin adamı) 1985

Gırgıriyede Büyük Seçim 1984

Belalı Fedailer 1984

Sevdalı 1984

Zalim Dünya 1984

Kılıbık 1983

Gırgıriyede Cümbüş Var 1983

Toprağın Kanı 1983

Baş Belası 1982

Gırgır Ali (1982)

Dünyayı Kurtaran Adam (Yaratık) 1982

Doktor Civanım (Gaffur) 1982

Yor 1982

Üç Kağıtçı (Hamza) 1981

Devlet Kuşu 1980

Gerzek Şaban (Hamza) 1980

Sarışın Tehlike (Emile) 1980

Umudumuz Şaban (Ayı Necmo) 1979

Şark Bülbülü (Mazlum) 1979

Süpermen Dönüyor 1979

İki Cambaz 1979

Benim Yaşantım 1979

Püsküllü Bela / Dilberim Kıyma Bana 1979

İnsan Sevince (Mahkum) 1979

Korkusuz Korkak (Tetikçi) 1979

İnsanları Seveceksin (film) 1978

Ölüm Görevi 1978

Kara Murat Devler Savaşıyor 1978

Çarli'nin Kelekleri 1978

Balkona Etti / Haydar 1978

Avanak Apti (Urfalı Apti) 1978

Taşı Toprağı Altın Şehir 1978

Bazıları Cacık Sever 1977

Yıkılmayan Adam 1977

Ben Bir Garip Keloğlanım 1976

Deli Şahin 1976

Su Perisi Elması 1976

Tek Başına 1976

Sahte Kabadayı 1976

Korkusuz Cengaver 1976

Nereye Bakıyor Bu Adamlar (Cellat) 1976

Babacan 1975

Cemil 1975

Almanyalı Yarim 1974

Zambaklar Açarken 1973

Tarkan: Altın Madalyon (Cellat) 1972

Eşrefpaşalı 1967