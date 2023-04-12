Haberin Devamı

Karayel “Ben Öykü değilim. Hemen silin o fotoğrafları. Artık bizi annem bile karıştırıyor” dedi. Ezgi Karayel’in arkadaşı ise agresif bir şekilde “O fotoğrafları silin hemen. İşinizden olursunuz yoksa” diyerek tehditler savurdu. (Sayit DURMAZ)

YENİ 100 MİLYON REKORU

Kariyerinde pek çok hit parçaya imza atan Edis, Spotify’da “Martılar” şarkısının ardından “Arıyorum” parçasıyla da 100 milyon dinlenme rakamına ulaştı.

“Martılar” şarkısı Spotify platformunda 100 milyon dinlenme rakamına ulaşan Edis, “Arıyorum” ile de aynı başarıyı yakaladı. Ünlü yıldız bu rekorla birlikte 2 şarkısı da 100 milyonun üzerinde dinlenen tek Türk pop müzik sanatçısı oldu.

POLİS GÜNEY

Haberin Devamı

Sarp Apak önceki gün oğlu Güney ile Akmerkez’de görüntülendi. Scooterla AVM’de dolaşan ve polis üniforması giyen Güney herkesin ilgi odağı oldu.

Oğluyla alışveriş yapan oyuncu, “Mayıs ayında ‘Ölümlü Dünya 2’ yi çekmeye başlayacağız. Beklenti yükselince biz de strese giriyoruz, umarım sevenlerimi yapacağım işlerle mutlu etmeye devam ederim” dedi. (Behlül AYDIN)

ÇOK MUTLUYUM

Hilal Altınbilek önceki gün Etiler Akmerkez’de alışveriş yaparkan görüntülendi.

Oyuncu, Mehmet Can Uzun ile ilişkisi hakkında şunları söyledi: “Her şey yolunda. Çok mutluyum, güzel gidiyor.” Altınbilek, yazın dinlenmek ve tatil yapmak istediğini de dile getirdi. (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

GALAYA YETİŞEMEDİK

Oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan önceki gün Kanyon AVM’de görüntülendi.

Pelin Akil “Aslında ‘Hava Muhalefeti’ filminin galasına katılacaktım. Fakat Anıl eşyalarımı yetiştiremedi ve geç kaldım. Artık kendimiz sinemada izleyeceğiz. Yakın zamanda ise müzikalim başlıyor. Spor yapıp provalara gidiyorum” dedi. Anıl Altan ise yaklaşık 5 sinema filminde oynadığını ama hiçbirinin daha vizyona girmediğini söyledi.(Sayit DURMAZ)

KIZ ÇOCUKLARINA IŞIK OLACAK

Göksel, 19 Nisan’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak.

Haberin Devamı

Göksel, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirecek. Sanatçı, “Kariyerim boyunca vereceğim en anlamlı konserlerden biri” dedi. Konserin tüm gelirleri İstanbul Vakfı aracılığıyla deprem bölgesindeki kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak.