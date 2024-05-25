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Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'den açıklama

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#Volkan Demirel#Zeynep Sever Demirel#Boşanma Haberleri
Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirelden açıklama
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 08:37

Boşanacakları haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Zeynep-Volkan Demirel çifti Bebek’te görüntülendi. Zeynep Demirel iddiayı kesin bir dille yalanladı: “Boşanma gibi bir durum yok!”

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FİKİR AYRILIKLARI OLDU AMA...

14 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıkları konuşulan Zeynep ve Volkan Demirel önceki akşam Bebek’teki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Zeynep Demirel, boşanma iddiası hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi: “Ben 19 yaşındayken Volkan’la çıkmaya başladık. Dolayısıyla beraber büyüdük. Her evlilikte olduğu gibi bizim evliliğimizde de tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu ama boşanma gibi bir durum yok.”

Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirelden açıklama

ÇOCUKLARI KORUMAK ADINA STRESE GİRDİK

Zeynep Demirel, çıkan haberlere tepki gösterdi:

“Teyit etmeden, dava açılmış gibi bir durumun yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta bizim iki çocuğumuz var. Çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik.” Demirel daha sonra eşine dönerek “Sen ne diyorsun?” diye sordu. Volkan Demirel ise gülerek “Katılıyorum” demekle yetindi.

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Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirelden açıklama

Zeynep-Volkan Demirel çifti Bebek’teki mekândan yeni aldıkları 15 milyon lira değerindeki Mercedes otomobille ayrıldı.


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#Volkan Demirel#Zeynep Sever Demirel#Boşanma Haberleri

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