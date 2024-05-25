Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'den açıklama

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FİKİR AYRILIKLARI OLDU AMA...



14 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıkları konuşulan Zeynep ve Volkan Demirel önceki akşam Bebek’teki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Zeynep Demirel, boşanma iddiası hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi: “Ben 19 yaşındayken Volkan’la çıkmaya başladık. Dolayısıyla beraber büyüdük. Her evlilikte olduğu gibi bizim evliliğimizde de tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu ama boşanma gibi bir durum yok.”

ÇOCUKLARI KORUMAK ADINA STRESE GİRDİK



Zeynep Demirel, çıkan haberlere tepki gösterdi:

“Teyit etmeden, dava açılmış gibi bir durumun yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta bizim iki çocuğumuz var. Çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik.” Demirel daha sonra eşine dönerek “Sen ne diyorsun?” diye sordu. Volkan Demirel ise gülerek “Katılıyorum” demekle yetindi.

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