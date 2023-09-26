Veda'dan duygusal açılış

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Nedim Saban’ın yönetmen koltuğunda oturduğu oyunda Nevra Serezli, Leyla Feray, Aziz Sarvan ve Fatih Gülnar’ın aralarında olduğu ünlü isimler rol aldı.

Oyuncuların ailelerinin de katılımıyla gerçekleşen ilk gösterimde duygu dolu anlar yaşandı.

Oyuncular finalde dakikalarca ayakta alkışlandı. Usta oyuncu Nevra Serezli’nin “Deli Saraylı” karakterine hayat verdiği ve Cumhuriyet’in kurulduğu ilk günleri anlatan oyunda, yazar Ayşe Kulin’in son Osmanlı Nazırı olan dedesinin hayat hikâyesi sahneye taşınıyor.

Arka planda ise dönemin olayları ve bir çağın değişiminde yaşanan acılar, umutlar, belirsizlikler ve kuşak çatışmalarına yer veriliyor.

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2023 yılında 26 farklı kentte sahnelenecek “Veda”nın turneleri 2024 yılında da devam edecek.