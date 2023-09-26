×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Veda'dan duygusal açılış

Güncelleme Tarihi:

#Veda#Nedim Saban#Nevra Serezli
Vedadan duygusal açılış
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 07:55

Tiyatrokare’nin Ayşe Kulin’in aynı adlı romanından sahneye uyarladığı “Veda” önceki akşam Fişekhane’de ilk kez izleyiciyle buluştu.

Haberin Devamı

Nedim Saban’ın yönetmen koltuğunda oturduğu oyunda Nevra Serezli, Leyla Feray, Aziz Sarvan ve Fatih Gülnar’ın aralarında olduğu ünlü isimler rol aldı.

Oyuncuların ailelerinin de katılımıyla gerçekleşen ilk gösterimde duygu dolu anlar yaşandı.

Vedadan duygusal açılış

Oyuncular finalde dakikalarca ayakta alkışlandı. Usta oyuncu Nevra Serezli’nin “Deli Saraylı” karakterine hayat verdiği ve Cumhuriyet’in kurulduğu ilk günleri anlatan oyunda, yazar Ayşe Kulin’in son Osmanlı Nazırı olan dedesinin hayat hikâyesi sahneye taşınıyor.

Arka planda ise dönemin olayları ve bir çağın değişiminde yaşanan acılar, umutlar, belirsizlikler ve kuşak çatışmalarına yer veriliyor.

Haberin Devamı

Vedadan duygusal açılış

2023 yılında 26 farklı kentte sahnelenecek “Veda”nın turneleri 2024 yılında da devam edecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Veda#Nedim Saban#Nevra Serezli

BAKMADAN GEÇME!