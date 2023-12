Ve bir perde kapandı... Usta oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti

Haberin Devamı

SİNEMA, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. “Kurtlar Vadisi”, “Bir Avuç Deniz”, “Aşk Beklemez”, “Medcezir”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi çok izlenen yapımlarda da rol alan usta oyuncu bir süredir hastanede kalp hastalığı olan aort anevrizması nedeniyle tedavi görüyordu.



Can Gürzap’ın cenazesi pazartesi günü Teşvikiye Camisi’nde yapılacak.



SANATLA GEÇEN BİR ÖMÜR



Can Gürzap, 26 Mayıs 1944 tarihinde dünyaya geldi. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap’tan alan sanatçı, 1962’de Kadıköy Maarif Koleji’ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi ve Londra’da Central School of Speech and Drama’da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı. Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT için birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978’de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu.



1990 yılında Dialog Anlatım İletişim adlı bir okul kurdu. Okulda diksiyon, oyunculuk, drama dallarında dersler veren usta sanatçı, televizyon, tiyatro ve sinema sahnesine birçok yeni yetenek kazandırdı.



Beyazperdede “Ateşten Günler”, “Yangın”, “Metres” ve “Kartallar Yüksek Uçar” gibi birçok başarılı filmde rol alan Can Gürzap, televizyonda “İffet”, “Kurtlar Vadisi Pusu”, “Aşk Beklemez” ve “Medcezir” gibi çok izlenen dizilerde de yer aldı. En son televizyonda

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde rol alan Can Gürzap, 2018 yılında Sapanca’da motosikletin çarpması sonucu ölümden dönmüştü.

Haberin Devamı

Hocama saygısızlık etmedim

Can Gürzap “Evliliğe Gelince” oyununun turnesine gelmediği gerekçesiyle Nurseli İdiz’e 2017 yılında dava açmış ve kazanmıştı. Nurseli İdiz vefat haberi öğrendiğinde duygularını şöyle dile getirdi:

“Çok üzüldüm. Konservatuvarda da benim hocamdı. Hep komik hatıralarla hatırlıyorum. Ben hastanede olduğum için turneye gidememiştim ama o haklıydı ve ben hocama hiçbir zaman saygısızlık, terbiyesizlik etmedim. Bana verdiği emekleri çoktur. Çok erken oldu bu ölümü. Çok üzgünüm çok.”

Haberin Devamı

SANATÇI DOSTLARI YASTA

Can Gürzap’ın ölüm haberini alan sanatçı dostları üzüntülerini sosyal medyada yayınladıkları mesajlarla dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Can Gürzap’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emekli sanatçısı, sinema, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Jess Molho: Geçen gün programda vefat eden hocam Bülent Özveren diyeceğime Can Gürzap demiştim. Meğerse içime doğmuş. Allah rahmet eylesin. Bana ve bizlere kattığın her şey için çok minnettarız hocam.

Haberin Devamı

Nilgün Belgün: Ah içim yandı, ah çok üzüldüm. Daha dün oyun fotoğrafımızı paylaşmıştım. Çok iyi dostum, oyun arkadaşım canım Can. Başımız sağ olsun ailesine sabır diliyorum.

Zafer Algöz: Çok üzüldüm... Klas adam Can Hocam... Mekânın cennet olsun.

Ayşegül Aldinç: Can Gürzap’ı kaybetmişiz. Onu tanımak ve üç kez aynı projede oynamak mutluluğuna erişmiştim. Geriye anılar kaldı... Hayat çok kısa ve beklenmedik acı haberlerle dolu. Çok üzgünüm.

Mine Tugay: Ah Can Abim ah... Çok üzgünüm çok. Bin minnet ve bin saygıyla seni her zaman çok güzel hatırlayacağım. Bana, bize kattığın her şey için sonsuz teşekkürler. Başımız sağ olsun.

Gülenay Kalkan: Ah canım hocam benim, ne kadar üzgünüm anlatamam. 3 gün önce konuştuk, her şey çok iyiydi, yemeğe gelecektin, olmadı hocam bu gidiş.

Haberin Devamı

Selçuk Yöntem: Hocam ne diyeceğimi bilemiyorum. Emeğin çok büyük bizde. Yazmak bile zor geliyor. Işıklar içinde ol.

Mehmet Ali Erbil: Hocaların hocası canım hocam. Mekânın cennet olsun, kabrin nurla dolsun.

Barış Falay: Yakışıklı ve güzel abim. İyi ki seni tanıdım. Yattığın yer incitmesin.

Gani Müjde: Güle güle Can Gürzap...

Fazıl Say: Türk sanatı için acı bir kayıp daha. Tüm ailesine sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun.

Gerçek bir sanatçıydı

1983 yılında “Metres” filminde Can Gürzap’la başrolü paylaşan Türkan Şoray, “Can Gürzap’la yalnızca ‘Metres’ filminde çalıştık. Son derece saygılı disiplinli gerçek bir beyefendi, gerçek bir sanatçıydı. Sinemaya hemen adapte olmuştu. Tiyatrodan gelmesine rağmen sinemayla da ilişkisi gayet iyiydi. Çok derin bir üzüntü duydum. Türkiye çok değerli bir sanatçısını daha kaybetti” dedi.