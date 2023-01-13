Uzaklaştırma kararı çıkarmış... Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal ifade verdi!

Haberin Devamı

İfade veren Ünsal, çıkışta eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığını açıkladı: “Önceden beraber oturduğumuz evde şimdi sevgilisiyle kalıyor. İstanbul’a yeni geldim, eve gidip onları göreceğimi düşündü muhtemelen. Yalan ifadelerle uzaklaştırma kararı çıkarmış. İfade verdim.”

Karakoldan bir arkadaşıyla çıkan Nihan Ünsal, Burak Sergen için “Uğraşamıyorum artık. Zaten yeteri kadar psikolojik şiddetine maruz kaldım” dedi.

Burak Sergen, COVID nedeniyle yoğun bakımda yattığı dönem eşinin kendisini aldattığını öne sürerek boşanma davası açmış, Nihan Ünsal da ünlü oyuncuya ‘zina’ gerekçesiyle karşı boşanma davası açmıştı.

Haberin Devamı