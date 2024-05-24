Uyutmayalım yaşatalım

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Ajda Pekkan: Hayvanseverler sandığınız gibi Facebook, Instagram’da hayvan sayfaları olan insanlar değildir. 15 tane sahte hesap yürütüp bütün gün sokak hayvanlarına düşmanlık eden insanların lafına bakıp hareket ediyorsunuz. Hata yapıyorsunuz. Bu ülkede daha önce hiç karşı karşıya kalmadığımız vicdanlı merhametli milyonlarca insan, sonu ne olursa olsun asla buna izin vermeyecektir ki bunu savunmak için hayvansever olmak gerekli değil, vicdanlı olmak yeterlidir.

Tarkan: Can almanın bahanesi olmaz.

Seren Serengil: Kısırlaştırma bir devlet politikası olmalıdır. Tek başıma ben 5 bin köpeğe bakarım. Direnirim canımı veririm, onları vermem.

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Ceylan Ertem: Katliamdan yasa tasarısı olmaz.

Nebahat Çehre: Sokak hayvanları sahipsiz değildir.

Sezen Aksu: Tarihimizdeki Sivriada hikâyesi vicdanıma, kalbime batıyor. 80 bin köpeğin; kâh bir turiste saldırdılar diye kâh sayıları arttığından, toplanıp Sivriada’ya götürülmelerini, açlığa ve ölüme terk edilmelerini okurken seslerini duydum. Biz orayı hak edilmiş sıfatıyla “Hayırsız Ada” diye anarız. Açlıktan olduğu yazılsa da, vefasızlığa attıklarından emin olduğum çığlıkları hepimizin gökyüzünün bir yerlerinde kayıtlı, bundan eminim. Hayırsızlığın başı ademoğlunca tutulmuş, adanın günahı yok. Bir asırdan fazla zamanın affına sığınacak yüzümüz de.

Demet Sağıroğlu: Bu hayvanlar bugüne kadar itinayla kısırlaştırılsalardı, üremeleri engellenseydi bugün bunu konuşmayacaktık. Çoluğu, çocuğu korumak, çareler üretmek bu kararla sonuca bağlanamaz, bağlanmamalı!

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Cenk Eren: İnsani ve vicdani çözüm üretin. Sokak hayvanları sahipsiz değildir.

Simge: Dünyada olabilecek en büyük günah bir canlının hayatını almaktır. Başka yollar vardır ve muhakkak doğru bir

şekilde yapılmalıdır.