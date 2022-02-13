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Usta sanatçı Cemil Özbayer vefat etti!

#Cemil Özbayer#Devlet Tiyatroları#Mustafa Kurt
Usta sanatçı Cemil Özbayer vefat etti

Usta oyuncu ve yönetmen Cemil Özbayer 67 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber Devlet Tiyatroları Twitter hesabından paylaşıldı. Cemil Özbayer'in vefatı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler paylaşımlarıyla acılarını dile getirdi.

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Oyunculuğunun yanı sıra pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik yapan usta sanatçı Cemil Özbayer vefat etti.

Devlet Tiyatroları Twitter hesabından yapılan açıklamada, DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un ifadelerine yer verildi:

"Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

Usta sanatçı Cemil Özbayer vefat etti

DOSTLARINDAN VEDA

Cemil Özbayer'in vefatı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler paylaşımlarıyla acılarını dile getirdi:

Ayşenil Şamiloğlu : Cemil Özbayer…DT'nin büyük yıldızlarından biri daha gitti…Beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı, seyrettiğim her oyunu, paylaştığım her anı benimle yaşayacak ,devri daim olsun…

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Emre Karayel: Bir büyük aktörü daha kaybettik. Türk tiyatrosunun, sevenlerinin başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin.

Zafer Algöz: Cemil Özbayer… Devlet Tiyatrolar'ından bir büyük aktör daha gitti. Başımız sağ olsun.

USTA İSİMLERDEN DERS ALDI
Cemil Özbayer 1955'te Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nda 1975'te mezun olan Özbayer, Cüneyt Gökçer, Mahir Canova ve Bozkurt Kuruç gibi hocalardan dersler aldı.

Konservatuvarda öğrenciyken Devlet Tiyatroları'nda pek çok oyunda rol almaya başlayan oyuncu, mezun olduktan sonra da burada oynamaya devam etti.

BİRÇOK OYUN YÖNETTİ
Yerli ve yabancı klasiklerde yer alan usta oyuncu, 1990'lı yıllarda yönetmenliğe ağırlık verdi. Ankara Devlet Tiyatrosu, Sivas Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapan Özbayer, "Romeo ve Juliet", "Şeyh Bedrettin", "Bir Ceza Avukatının Anıları" ve "Ya Devlet Başa Kuzgun Leşe" oyunlarını yönetti.

Özbayer, "IV. Murat", "Kuvvai Milliye Destanı", "Budala", "Fehim Paşa Konağı", "Woyzeck", "Bir Başkası", "Satıcının Ölümü", "Akümülatörlü Radyo", "Romanoff ile Juliet", "Karar Kimin", "Kral Lear", "Genç Osman", "Hürrem Sultan", "Üçüncü Selim", "Genç Werther'in Yeni Acıları", "Susuz Yaz" ve "Bu Hesapta Yoktu" gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı.

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Cemil Özbayer, 2000'li yıllarda televizyon dizilerinde oyunculuk yapmaya başladı. "Bizim Aile", "Büyük Buluşma", "Kuşdili", "Hakkını Helal et", "Milat" ve "Kollama"nın da arasında bulunduğu dizilerde rol alan usta tiyatrocu, 2007'de "Hacı Bayram Veli" ve 2011'de "Berlin Kaplanı" sinema filmlerinde de oyunculuk yaptı.

 

 

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#Cemil Özbayer#Devlet Tiyatroları#Mustafa Kurt

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