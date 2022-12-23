Pakize Suda’nın vasiyeti ortaya çıktı... Usta isme acı veda!

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Oyuncu, yazar Pakize Suda, 2016 yılında ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda’yı bir yıl sonra ise annesi Sehavet Suda’yı kaybetti.

Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli buldu. Bir süre sonra Pakize Suda’nın ’akıl zayıflığı’ yaşadığını belirten ablası Ayşe Suda tarafından geçen yıl 11 Kasım’da vesayet davası açıldı.

Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, yeğeni Dilara Elagözlü’nün vasi olarak atadı. Akıl zayıflığı nedeniyle kötü günler yaşayan Pakize Suda, 15 Aralık’ta rahatsızlandı. Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pakize Suda’nın beynine giden ana damarlardan birinde pıhtı oluştuğu belirlendi. Bu nedenle felç geçiren ve yoğun bakımda tedaviye alınan Pakize Suda, 21 Aralık günü saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti.

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Pakize Suda’nın yakınları tarafından Fethiye Devlet Hastanesinin morgundan alınan cenazesi, Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii'ne getirildi.

Cenaze törenine Suda’nın ablası Ayşe Suda, yeğenleri Dilara Elagözlü, Genco Çağlar, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Menteşe İlçe Müftüsü Mustafa Aydın tarafından kıldırılan namazın ardından Pakize Suda’nın cenazesi Menteşe Yeni Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Suda’nın yeğeni Dilara Elagözlü, "Teyzem uzun süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyordu. Bizim için son dönemlere kadar zor bir süreç oldu. Tedavisi devam etti, fakat en son pıhtı attı. Pıhtı atmasıyla beraber yoğun bakıma kaldırdık. Felç oldu. Felç olduktan sonra da solunum ve dolaşım sisteminde bozukluklar yaşanmaya başladı ve maalesef kaybettik. Tüm Türkiye’nin sevenlerinin başı sağ olsun diyorum. Üzgünüz" dedi.Pakize Suda'nın ölümünün ardından 2015 senesinde sunuculuğunu yaptığı bir programı sırasında söylediği vasiyeti akıllara geldi. O dönem Sezen Aksu'nun yaşamını yitiren Aysel Gürel için 5 bin fidan diktirdiğini öğrenen Suda, kendisi için de bir vasiyette bulunmuştu. Aksu'ya seslenen Suda, “Sezen benim de arkamdan bir hatıra ormanı yaptır." demişti.