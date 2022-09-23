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Usta bestekâr Zeynettin Maraş hayatını kaybetti

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#Zeynettin Maraş#İnleyen Nağmeler#Gizli Aşk Bu
Usta bestekâr Zeynettin Maraş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 13:32

Gizli Aşk Bu, İnleyen Nağmeler gibi çok sayıda ünlü şarkının bestecisi Zeynettin Maraş hayatını kaybetti.

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Geleneksel Türk Sanat Müziği bestekârlarından Zeynettin Maraş 95 yaşında vefat etti.

Bestecinin vefat haberini TSM solistlerinden Canan Karadeniz kişisel sosyal medya hesabından “Çok değerli duayen bestekârımız Zeynettin Maraş hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ailesinin ve tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, ışıklarda uyusun” paylaşımı ile duyurdu.

Usta bestekâr Zeynettin Maraş hayatını kaybetti

Zeynettin Maraş'ın eşi Yıldız Maraş da 2015 yılında hayatını kaybetmişti.

ZEYNETTİN MARAŞ KİMDİR?

Bestekâr Zeynettin Maraş, İstanbul Suadiye'de 1927 yılında dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuarı'na girdi. Dönemin en büyük hocaları Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gürmeriç, Mesut Cemil, Nevzat Atlığ, Refik Fersan ve Şerif Muhiddin Targan'dan dersler aldı ve 1953 yılında mezun oldu. Sözleri Necla Tarzi'ye ait olan "Gözyaşlarımı Derdime Derman Ettiğim Akşam" isimli ilk bestesini 1949 yılında, Ankara Radyosu'nda o yılların ses sanatçısı Muzaffer İlkar okudu. 1966 yılında yaptığı 26. bestesi "İnleyen Nağmeler", büyük bir çıkış yaptı. "Gizli Aşk Bu", "Hasretim Sana" isimli besteleri ile bilinmektedir.

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#Zeynettin Maraş#İnleyen Nağmeler#Gizli Aşk Bu

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