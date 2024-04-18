×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Uraz Kaygılaroğlu'ndan tepki çeken fotoğraflara cevap

Güncelleme Tarihi:

#Uraz Kaygılaroğlu#Sayna Soleimanpour#Sergi
Uraz Kaygılaroğlundan tepki çeken fotoğraflara cevap
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 07:51

Uraz Kaygılaroğlu’nun fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour’un ilk sergisi için verdiği pozlar sosyal medyaya tartışma yarattı. Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi!

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour’un “Life in Plastic” adlı sergisi için objektif karşısına geçti.

Ancak ‘başı kesik kadın’ pozları eleştirilere yol açtı. Kaygılaroğlu, gelen tepkilerin ardından “Sakin olalım dostlar” notuyla serginin amacının ve ele aldığı konuların anlatıldığı açıklamayı yayınladı.

Yolun açık olsun

Sergide sevgilisiyle poz veren Uraz Kaygılaroğlu, o kareyi sosyal medyada “Yolun açık olsun” notuyla paylaştı.

Uraz Kaygılaroğlundan tepki çeken fotoğraflara cevap

Tepkiler sonrası yeni açıklama

Sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafların ardından Kaygılaroğlu bir açıklama daha yapıp özür diledi:

Haberin Devamı

Sosyal medya ve basında hakkımda çıkan haberlere ve tepkilere cevap verme ihtiyacı duydum. Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumumuzda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece sanat diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Amacım hiçbir şekilde kötü duygular uyandırmak değildi. Bu sebeple herkesten özür diliyorum.'

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uraz Kaygılaroğlu#Sayna Soleimanpour#Sergi

BAKMADAN GEÇME!