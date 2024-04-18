Uraz Kaygılaroğlu'ndan tepki çeken fotoğraflara cevap

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Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour’un “Life in Plastic” adlı sergisi için objektif karşısına geçti.

Ancak ‘başı kesik kadın’ pozları eleştirilere yol açtı. Kaygılaroğlu, gelen tepkilerin ardından “Sakin olalım dostlar” notuyla serginin amacının ve ele aldığı konuların anlatıldığı açıklamayı yayınladı.

Yolun açık olsun



Sergide sevgilisiyle poz veren Uraz Kaygılaroğlu, o kareyi sosyal medyada “Yolun açık olsun” notuyla paylaştı.

Tepkiler sonrası yeni açıklama

Sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafların ardından Kaygılaroğlu bir açıklama daha yapıp özür diledi:

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Sosyal medya ve basında hakkımda çıkan haberlere ve tepkilere cevap verme ihtiyacı duydum. Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumumuzda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece sanat diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Amacım hiçbir şekilde kötü duygular uyandırmak değildi. Bu sebeple herkesten özür diliyorum.'