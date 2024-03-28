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Uraz Kaygılaroğlu'ndan aşk itirafı: İlişkimiz gayet güzel gidiyor

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#Uraz Kaygılaroğlu#Sayna Soleimanpour#Aşk
Uraz Kaygılaroğlundan aşk itirafı: İlişkimiz gayet güzel gidiyor
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 12:57

Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile aşk yaşadığı iddiasını doğruladı: “İlişkimiz gayet güzel gidiyor.”

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BİR AN ÖNCE YAZ GELSİN

Uraz Kaygılaroğlu önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, “Arkadaşlarla denk geldik, oturup kahve içtik” dedi.

Kaygılaroğlu, gündemindeki projeler sorulunca şöyle konuştu: “Aşık Shakespeare adlı tiyatro oyunumuz devam ediyor. Arkadaşlarımızla stand-up gösterilerimiz de var bir yandan. Bu sezon iş anlamında yorucu geçti, bir an önce yaz gelsin istiyorum.”

Uraz Kaygılaroğlundan aşk itirafı: İlişkimiz gayet güzel gidiyor

FOTOĞRAFLA ORTAYA ÇIKTI

Fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour’un Uraz Kaygılaroğlu’nun köpeğiyle fotoğrafını sosyal medyada paylaşması aşk dedikodularına yol açmıştı.

Kaygılaroğlu, çıkan haberleri hatırlatan muhabirlerin “Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet, hayırlı olsun diyelim. Gayet güzel gidiyor, her şey yolunda. Ama nasıl tanıştık gibi konulara girmeyelim. Özel konular bunlar.”

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Uraz Kaygılaroğlundan aşk itirafı: İlişkimiz gayet güzel gidiyor

 

 

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#Uraz Kaygılaroğlu#Sayna Soleimanpour#Aşk

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