Ünlülerin karne mutluluğu: Benim güzel aşkım gururlandırdı beni

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ALİŞAN

Alişan, kaybettiği kardeşi Selçuk Teştaş'ın kızı Eyşan'ın karnesini teşekkür mesajıyla paylaştı.

CEYDA DÜVENCİ

Ceyda Düvenci, kızı Melisa'nın fotoğrafına 'Güzelim' notunu düştü.

ECE ERKEN

Ece Erken, oğlu Eymen'in karnesini 'Geldi karnemiz' notuyla paylaştı.

İPEK ÖZKÖK



Oyuncu İpek Özkök, oğlu Leo'nun karnesini "Ve ilk gerçek karnemiz" notuyla paylaştı.

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NAZİFE - BEKİR AKSOY

Oyuncu Bekir Aksoy'un eşi Nazife Aksoy oğlunun ilk karnesini Instagram'da paylaştı:



"Evet ilk karnesini alan Asil… Çok garip duygular içindeyim dostlar. Ne ara ben anne oldum da çocuğumun karnesini almaya gittim:) bu gün Asil için önemli elbette ama benim için çok daha önemli olduğuna ve ondan daha heyecanlı olduğuma yemin edebilirim."