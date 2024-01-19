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Ünlülerin karne mutluluğu: Benim güzel aşkım gururlandırdı beni

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#Ünlülerin Karne Sevinci#Alişan#Ceyda Düvenci
Ünlülerin karne mutluluğu: Benim güzel aşkım gururlandırdı beni
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 16:11

Yaklaşım 20 milyon öğrenci bugün karne aldı ve sömestr tatili başladı. Karne sevinci yaşayanlar arasında ünlü isimler de vardı. İşte bugünden sosyal medyaya yansıyanlar...

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ALİŞAN

Alişan, kaybettiği kardeşi Selçuk Teştaş'ın kızı Eyşan'ın karnesini teşekkür mesajıyla paylaştı.

Ünlülerin karne mutluluğu: Benim güzel aşkım gururlandırdı beni

CEYDA DÜVENCİ

Ceyda Düvenci, kızı Melisa'nın fotoğrafına 'Güzelim' notunu düştü.

Ünlülerin karne mutluluğu: Benim güzel aşkım gururlandırdı beni

ECE ERKEN

Ece Erken, oğlu Eymen'in karnesini 'Geldi karnemiz' notuyla paylaştı.

Ünlülerin karne mutluluğu: Benim güzel aşkım gururlandırdı beni

İPEK ÖZKÖK

Oyuncu İpek Özkök, oğlu Leo'nun karnesini "Ve ilk gerçek karnemiz" notuyla paylaştı.

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Ünlülerin karne mutluluğu: Benim güzel aşkım gururlandırdı beni

NAZİFE - BEKİR AKSOY

Oyuncu Bekir Aksoy'un eşi Nazife Aksoy oğlunun ilk karnesini Instagram'da paylaştı:

"Evet ilk karnesini alan Asil… Çok garip duygular içindeyim dostlar. Ne ara ben anne oldum da çocuğumun karnesini almaya gittim:) bu gün Asil için önemli elbette ama benim için çok daha önemli olduğuna ve ondan daha heyecanlı olduğuma yemin edebilirim."

Ünlülerin karne mutluluğu: Benim güzel aşkım gururlandırdı beni


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#Ünlülerin Karne Sevinci#Alişan#Ceyda Düvenci

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