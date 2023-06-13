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Ünlülerin Bozburun buluşması

Güncelleme Tarihi:

#Ebru Akel#Gonca Vuslateri#Merve Çağıran
Ünlülerin Bozburun buluşması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 10:37

Begüm Kütük, Erdil Yaşaroğlu, Ebru Akel, Merve Çağıran ve Gonca Vuslateri önceki gün Marmaris Bozburun’daki Sabrinas Haus’un sahilinde düzenlenen bir partiye katıldı.

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İSKELEDE ROMANTİZM

Erken saatlerde deniz ve güneşin tadını çıkartan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti, kendilerini serin sulara bırakırken bir hayli zorlandı.

Ünlülerin Bozburun buluşması

İskelenin merdivenlerinde aşka gelen çiftten Yaşaroğlu, eşinin göbeğini öptüğü anlar ise objektiflere böyle yansıdı.

Ünlülerin Bozburun buluşması

SAHİLDE SOHBET

Ebru Akel de plaja erken gelip güneşlendi.

Ünlülerin Bozburun buluşması

Gonca Vuslateri, arkadaşı Ebru Akel’e öpücükler kondurdu

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Oyuncu Gonca Vuslateri, güneşlenen Ebru Akel’in aniden üzerine yatarak renkli görüntüler sergiledi.

Ünlülerin Bozburun buluşması

Akel’e öpücükler konduran oyuncu gurubun adeta neşe kaynağı da oldu.

Ünlülerin Bozburun buluşması

YAKIN MARKAJ

Ünlü oyuncu, erkek arkadaşını ihmal etmedi. Vuslateri şezlongda güneşlenen erkek arkadaşını yakın markaja aldı.

Ünlülerin Bozburun buluşması

ARKADAŞ GRUBUYLA SOHBET

Merve Çağıran ise günü arkadaş gurubuyla sohbet ederek geçirmeyi tercih etti.

Ünlülerin Bozburun buluşması

 

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#Ebru Akel#Gonca Vuslateri#Merve Çağıran

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