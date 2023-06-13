Ünlülerin Bozburun buluşması

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İSKELEDE ROMANTİZM

Erken saatlerde deniz ve güneşin tadını çıkartan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti, kendilerini serin sulara bırakırken bir hayli zorlandı.

İskelenin merdivenlerinde aşka gelen çiftten Yaşaroğlu, eşinin göbeğini öptüğü anlar ise objektiflere böyle yansıdı.

SAHİLDE SOHBET

Ebru Akel de plaja erken gelip güneşlendi.

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Gonca Vuslateri, arkadaşı Ebru Akel’e öpücükler kondurdu

Oyuncu Gonca Vuslateri, güneşlenen Ebru Akel’in aniden üzerine yatarak renkli görüntüler sergiledi.

Akel’e öpücükler konduran oyuncu gurubun adeta neşe kaynağı da oldu.

YAKIN MARKAJ

Ünlü oyuncu, erkek arkadaşını ihmal etmedi. Vuslateri şezlongda güneşlenen erkek arkadaşını yakın markaja aldı.

ARKADAŞ GRUBUYLA SOHBET

Merve Çağıran ise günü arkadaş gurubuyla sohbet ederek geçirmeyi tercih etti.