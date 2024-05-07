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Ünlülerin bahar coşkusu!

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#Hıdırellez#Suzan Kardeş#Ata Demirer
Ünlülerin bahar coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 08:14

Maximum Uniq Açıkhava’da 2024 sezonu, “Suzan Kardeş’in Hıdırellez Festivali”yle başladı. 7 bin kişinin katıldığı etkinlik ünlü isimleri de ağırladı.

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DJ performansları ve bando gösterileriyle başlayan “Suzan Kardeş’in Hıdırellez Festivali”, Okay Barış’ın konseriyle devam etti.

Geceye BM Kalkınma Koordinasyon Ofisi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Gwi-Yeop Son da katıldı.

Ünlülerin bahar coşkusu

Gwi-Yeop Son, yaptığı konuşmada “Güzel bahar sevincini kutlamak için bugün burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Birleşmiş Milletler olarak kültürel mirasın korunmasının öneminin bilincindeyiz. Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine eklendi” dedi.

Ünlülerin bahar coşkusu


ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Gecenin yıldızı Suzan Kardeş’in sahneye çıkmasıyla etkinlikte eğlence doruğa ulaştı. Açılışı “Evreşe Yolları”yla yapan Kardeş, sahnesinde sürpriz misafirlerini ağırladı.

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Ünlülerin bahar coşkusu

Konserde Serkan Çağrı, Deniz Çakır, Birce Akalay, Ayta Sözeri, Okay Barış ve Simge Sağın şarkılarıyla Kardeş’e eşlik etti. Hıdırellez ritüellerinin de gerçekleştirildiği festivale katılanlar arasında Melis Sezen, Asuman Dabak, Bestemsu Özdemir, Devin Özgür Çınar gibi çok sayıda ünlü isim de vardı.

Ünlülerin bahar coşkusu

Demokraside çareler tükenmez

Tuba Büyüküstün, Hıdırellez’de gül ağacı ritüelini uygulamak istedi. Ünlü oyuncu dileğini altına gömeceği bir gül ağacı bulamayınca saksıda gül aldı.

Ünlülerin bahar coşkusu

Büyüküstün, elinde gül saksısıyla çekilen fotoğraflarını Instagram’da şu notla paylaştı: “Bu Hıdırellez’de evimin yakınlarında gül ağacı bulamayınca ben. Ne demişler; demokraside çareler tükenmez.”

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Renkli kutlama

Ata Demirer, Hıdırellez’i renkli bir paylaşımla kutladı. Ünlü komedyen, rengarenk çiçeklerle hazırlanmış tacıyla verdiği pozu sosyal medyada yayınladı.

Ünlülerin bahar coşkusu

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#Hıdırellez#Suzan Kardeş#Ata Demirer

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