Ünlülerin bahar coşkusu!

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DJ performansları ve bando gösterileriyle başlayan “Suzan Kardeş’in Hıdırellez Festivali”, Okay Barış’ın konseriyle devam etti.

Geceye BM Kalkınma Koordinasyon Ofisi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Gwi-Yeop Son da katıldı.

Gwi-Yeop Son, yaptığı konuşmada “Güzel bahar sevincini kutlamak için bugün burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Birleşmiş Milletler olarak kültürel mirasın korunmasının öneminin bilincindeyiz. Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine eklendi” dedi.

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Gecenin yıldızı Suzan Kardeş ’in sahneye çıkmasıyla etkinlikte eğlence doruğa ulaştı. Açılışı “Evreşe Yolları”yla yapan Kardeş, sahnesinde sürpriz misafirlerini ağırladı.

Konserde Serkan Çağrı, Deniz Çakır, Birce Akalay, Ayta Sözeri, Okay Barış ve Simge Sağın şarkılarıyla Kardeş’e eşlik etti. Hıdırellez ritüellerinin de gerçekleştirildiği festivale katılanlar arasında Melis Sezen, Asuman Dabak, Bestemsu Özdemir, Devin Özgür Çınar gibi çok sayıda ünlü isim de vardı.

Demokraside çareler tükenmez

Tuba Büyüküstün, Hıdırellez’de gül ağacı ritüelini uygulamak istedi. Ünlü oyuncu dileğini altına gömeceği bir gül ağacı bulamayınca saksıda gül aldı.

Büyüküstün, elinde gül saksısıyla çekilen fotoğraflarını Instagram’da şu notla paylaştı: “Bu Hıdırellez’de evimin yakınlarında gül ağacı bulamayınca ben. Ne demişler; demokraside çareler tükenmez.”

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Renkli kutlama

Ata Demirer, Hıdırellez’i renkli bir paylaşımla kutladı. Ünlü komedyen, rengarenk çiçeklerle hazırlanmış tacıyla verdiği pozu sosyal medyada yayınladı.