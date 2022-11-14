Ünlüleri buluşturan düğün! Burcu Özüyaman ve Lübnanlı işadamı Rachad Ghandour evlendi

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Burcu Özüyaman ve Rachad Ghandour, Mandarin Oriental Bosphorus’ta görkemli bir düğünle evlendi. Dini nikâhta Raşit Bağzıbağlı tasarımı kaftan giyen Özüyaman, daha sonra Hakan Akkaya imzalı bir gelinlik tercih etti. After party’de ise Elie Saab’dan iki farklı gelinlikle davetlilerin karşısına çıktı.

Düğün için özel olarak kiralanan uçakla Lübnan, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar’dan işadamları, kraliyet aileleri mensupları, bakan ve parlamenterler de İstanbul’a geldi.

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Kraliyet düğünlerinden ilham alınarak tasarlanan düğünde Mısır’ın ünlü pop şarkıcısı Amr Diab sahne aldı. After party’de ise Kenan Doğulu davetlileri eğlendirdi.

Dostlarıyla dans edip eğlenen Burcu Özüyaman ve Rachad Ghandour, düğün sonrası önce umreye gidecek, ardından Karayipler’de balayı yapacak.





Milyon dolarlar harcanan düğünde Burcu Özüyaman ve Rachad Ghandour dev bir pasta kesti.





Düğüne katılan Büşra Pekin, gelinle selfie çekti.





After party’de Kenan Doğulu sahneye çıktı.





Ersin Kayalar - Siren Ertan





Seda Sayan - Çağlar Ökten