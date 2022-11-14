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Ünlüleri buluşturan düğün! Burcu Özüyaman ve Lübnanlı işadamı Rachad Ghandour evlendi

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#Burcu Özüyaman#Rachad Ghandour#Amr Diab
Ünlüleri buluşturan düğün Burcu Özüyaman ve Lübnanlı işadamı Rachad Ghandour evlendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 07:28

İşkadını Burcu Özüyaman ile Lübnanlı işadamı Rachad Ghandour’un İstanbul’da 2 gün 2 gece süren düğününe ünlüler akın etti.

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Burcu Özüyaman ve Rachad Ghandour, Mandarin Oriental Bosphorus’ta görkemli bir düğünle evlendi. Dini nikâhta Raşit Bağzıbağlı tasarımı kaftan giyen Özüyaman, daha sonra Hakan Akkaya imzalı bir gelinlik tercih etti. After party’de ise Elie Saab’dan iki farklı gelinlikle davetlilerin karşısına çıktı.

Ünlüleri buluşturan düğün Burcu Özüyaman ve Lübnanlı işadamı Rachad Ghandour evlendi

Düğün için özel olarak kiralanan uçakla Lübnan, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar’dan işadamları, kraliyet aileleri mensupları, bakan ve parlamenterler de İstanbul’a geldi. 

Ünlüleri buluşturan düğün Burcu Özüyaman ve Lübnanlı işadamı Rachad Ghandour evlendi

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Kraliyet düğünlerinden ilham alınarak tasarlanan düğünde Mısır’ın ünlü pop şarkıcısı Amr Diab sahne aldı. After party’de ise Kenan Doğulu davetlileri eğlendirdi.

Dostlarıyla dans edip eğlenen Burcu Özüyaman ve Rachad Ghandour, düğün sonrası önce umreye gidecek, ardından Karayipler’de balayı yapacak.

Ünlüleri buluşturan düğün Burcu Özüyaman ve Lübnanlı işadamı Rachad Ghandour evlendi

Milyon dolarlar harcanan düğünde Burcu Özüyaman ve Rachad Ghandour dev bir pasta kesti.

Ünlüleri buluşturan düğün Burcu Özüyaman ve Lübnanlı işadamı Rachad Ghandour evlendi

Düğüne katılan Büşra Pekin, gelinle selfie çekti.

Ünlüleri buluşturan düğün Burcu Özüyaman ve Lübnanlı işadamı Rachad Ghandour evlendi

After party’de Kenan Doğulu sahneye çıktı.

Ünlüleri buluşturan düğün Burcu Özüyaman ve Lübnanlı işadamı Rachad Ghandour evlendi

Ersin Kayalar - Siren Ertan

Ünlüleri buluşturan düğün Burcu Özüyaman ve Lübnanlı işadamı Rachad Ghandour evlendi

Seda Sayan - Çağlar Ökten

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#Burcu Özüyaman#Rachad Ghandour#Amr Diab

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