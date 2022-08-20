Ünlülerden tatil pozları: Plajlar podyuma döndü

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ROMAN'I GÜLDÜRDÜ

Çeşme’de tatil yapan Öykü Karayel-Can Bonomo çifti önceki gün oğulları Roman’la plajdaydı.

Suyun içinde yaptığı hareketlerle oğlunu güldürmeye çalışan Bonomo, objektife böyle yansıdı. (Deniz BOY)

KIZIMIZIN ÇEKTİĞİ İLK FOTOĞRAF

Salih Bademci, eşi İmer Özgün ve kızı İklim ile Cunda’da tatil yapıyor.

Ünlü oyuncu, kızının fotoğrafını çektiği anı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “2.5 yaşındaki kızımızın çektiği ilk fotoğrafımızdır.”

TEKNE POZLARI

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Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök ile çıktığı tekne tatilinden pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı son olarak mavi bikinisi ile poz verdi. Uluğ’un fit hali birçok beğeni aldı.

TATİL HATIRASI

Tarkan, eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile çıktığı Seyşeller tatilinden karelerin yer aldığı bir fotoğraf kolajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarkan, pozlarının altına şu notu da düştü: “Bu sıcak yaz günlerinde bir tatil hatırası güzel olur dedim. Daha önce de fotoğraflar paylaştığım Seyşeller tatilinden işte birkaç kare daha.”

BUZLU FIÇIYA GİRDİ

Oyunculuğu bırakarak yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, buz dolu fıçının içine girdi.

Sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaşan Tokuş, yaşadığı deneyimi anlattı: “Bugün soğukla aşk yaşadım. Korktum ama o kadar hoşuma gitti ki anlatamam. Yine teslim olmanın eşsiz hafifliğini ve hazzını tattım.”

TATİL BİTTİ

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Ayça Varlıer de Amerika tatilinin bittiğini Instagram hesabından duyurdu.

Miami’de çekilen bir karesini Instagram hesabında takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, “Miami’de son yaz ve son kez yüzme” diye yazdı.

SON POZ

Yunanistan’da tatil yapan Begüm Kütük önceki gün denizde çekilen bir karesini Instagram hesabında paylaştı.

Ünlü oyuncu o karesinin altına “Son tatil fotoğrafımı buraya bırakıp, valizimi hazırlıyorum. Eve gidiyorum” notunu düştü.

ÇİÇEK GİBİ

Bodrum’da tatil yapan Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Talu önceki gün kaldığı otelin plajında çekilen bikinili karesini Instagram hesabına çiçek emojisi ile koydu. Deren Talu’nun bu karesi kısa sürede takipçilerinden büyük beğeni aldı

GÜN BATIMI ROMANTİZMİ

DJ Doğuş Çabakçor ve sevgilisi Asya Hocaoğlu aşka geldi.

Kos’ta tatil yapan çift, gün batımına doğru çekildikleri romantik kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.