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Ünlülerden tatil anıları

Güncelleme Tarihi:

#Hadise#Sinem Kobal#Bensu Soral
Ünlülerden tatil anıları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 09:07

Ünlü isimler, tatil pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlülerin yurtdışı ve yurtiçinden tatil paylaşımları takipçilerinden beğeni aldı.

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TATİLE DEVAM

Hadise, bir derginin davetiyle gittiği Bodrum’da güneş ve denizin tadını çıkarıyor.

Ünlülerden tatil anıları

Ünlü popçu, plajda arkadaşının köpeğiyle verdiği pozları Instagram’da “Tatil devam ediyor” notuyla takipçileriyle paylaştı.

HEP ÇOK ZARİF

Sinem Kobal, bir süredir zamanını kızlarına ayırıp gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Ünlülerden tatil anıları

Kobal geçen gün Instagram hesabından yeni fotoğraflarını yayınladı. Mor elbisesiyle poz veren güzel oyuncuya beğeni yağdı. Sinem Kobal’ın derin bacak dekolteli elbisesiyle çektirdiği fotoğraflara hayranları “Hep çok zarif” yorumları yaptı.

PEMBE YAZ

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Bensu Soral pembe bikinisiyle havuz başında çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabına ekledi.

Ünlülerden tatil anıları

Ünlü oyuncu, arkadaşlarının kendisini ıslattığı anın görüntülerini de “Sürpriz sonlu” notuyla yayınladı.

Ünlülerden tatil anıları

ROTASI LONDRA

Zerrin Tekindor tatilini Londra’da geçiriyor. Oğlu Hira ile bir araya gelen oyuncu önceki gün köpeğiyle parka gitti.

Ünlülerden tatil anıları

Tekindor, paylaşımına şu notu yazdı: “Rothko ile parkta cumartesi.”

ENERJİM ÇOCUĞUMA

Eski şarkıcı Cemre Kemer tatile kızı Kayra ile çıktı.

Ünlülerden tatil anıları

Ünlü isim, keyifli anlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Cemre Kemer verdiği son röportajında, şu sıralar tüm enerjisini çocuğuna ayırdığını söylemişti.

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Ünlülerden tatil anıları

DENİZE DALDI

Seda Canbolat yaz tatiline Çeşme’de başladı.

Ünlülerden tatil anıları

Canbolat, arkadaşlarıyla geldiği plajda önce güneşlendi, ardından sıcağa dayanamayarak denize daldı.

Ünlülerden tatil anıları

Arkadaşlarıyla sohbete suyun içinde devam eden model, denizden uzun süre çıkmak istemedi. (Deniz BOY)

Ünlülerden tatil anıları

BREZİLYA'DA EŞİYLE

Dünyaca ünlü futbolcu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile Brezilya’da tatil yapıyor.

Ünlülerden tatil anıları

Icardi, eşiyle havuzda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Futbolcunun tüm vücudunu kaplayan dövmeleri dikkat çekti.

FİT SEDEF

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Tatil sezonunu açan bir başka ünlü isim Sedef Avcı.

Ünlülerden tatil anıları

Havuz kenarında verdiği pozları paylaşan oyuncu, fit vücuduyla beğeni topladı.

SEZONU AÇTILAR

Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk tatil için Bodrum’u tercih etti.

Ünlülerden tatil anıları

Ünlü çift, Momo Beach’teki aşk pozlarını Instagram hesaplarının hikaye bölümünden paylaştı.

İTALYA'DA DOĞUM GÜNÜ

Geçen ay Cannes Film Festivali’nde “en iyi kadın oyuncu” ödülünü alan Merve Dizdar tatile çıktı.

Ünlülerden tatil anıları

İtalya’nın Floransa şehrine giden oyuncu, 37’nci yaşını da tatilde kutladı. Merve Dizdar, Vecchio Sarayı’nın önünde çektirdiği fotoğrafları Instagram’da paylaştı.

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YAZA BAŞLAYABİLİRSİNİZ

Melis Sezen’den de tatil pozları geldi.

Ünlülerden tatil anıları

Sahildeki kayalıklarda arkadaşlarına poz veren oyuncu, o kareleri “Şimdi yaza başlayabilirsiniz” notuyla yayınladı.

EVDE KEYİF

Mine Tugay, evinin havuzunda güneşlendiği anları paylaştı.

Ünlülerden tatil anıları

Turuncu bikinisiyle uyumlu bir güneş gözlüğü takan ünlü oyuncu, takipçilerine “Mutlaka güneş kremi kullanın” mesajı verdi.

AŞKLARIM

Şürkan Ovalı ailesiyle tatilin keyfini sürüyor.

Ünlülerden tatil anıları

Oyuncu, eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela ile pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Caner Erkin de kızı ve eşiyle karelerini “Aşklarım” notuyla beğeniye sundu.

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BÜTÜN GÜN GÜNEŞLENDİ

Çeşme’de tatil yapan futbolcu Yusuf Yazıcı önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendi.

Ünlülerden tatil anıları

Tatile arkadaşlarıyla çıkan futbolcu, denize girmek yerine bütün gün şezlongunda güneşlendi. Yazıcı, ilerleyen saatlerde sahilin restoran kısmına geçerek yemek yedi. (Deniz BOY)

 

 

 

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#Hadise#Sinem Kobal#Bensu Soral

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