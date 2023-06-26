Ünlülerden tatil anıları

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TATİLE DEVAM

Hadise, bir derginin davetiyle gittiği Bodrum’da güneş ve denizin tadını çıkarıyor.

Ünlü popçu, plajda arkadaşının köpeğiyle verdiği pozları Instagram’da “Tatil devam ediyor” notuyla takipçileriyle paylaştı.

HEP ÇOK ZARİF

Sinem Kobal, bir süredir zamanını kızlarına ayırıp gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Kobal geçen gün Instagram hesabından yeni fotoğraflarını yayınladı. Mor elbisesiyle poz veren güzel oyuncuya beğeni yağdı. Sinem Kobal’ın derin bacak dekolteli elbisesiyle çektirdiği fotoğraflara hayranları “Hep çok zarif” yorumları yaptı.

PEMBE YAZ

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Bensu Soral pembe bikinisiyle havuz başında çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabına ekledi.

Ünlü oyuncu, arkadaşlarının kendisini ıslattığı anın görüntülerini de “Sürpriz sonlu” notuyla yayınladı.

ROTASI LONDRA

Zerrin Tekindor tatilini Londra’da geçiriyor. Oğlu Hira ile bir araya gelen oyuncu önceki gün köpeğiyle parka gitti.

Tekindor, paylaşımına şu notu yazdı: “Rothko ile parkta cumartesi.”

ENERJİM ÇOCUĞUMA

Eski şarkıcı Cemre Kemer tatile kızı Kayra ile çıktı.

Ünlü isim, keyifli anlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Cemre Kemer verdiği son röportajında, şu sıralar tüm enerjisini çocuğuna ayırdığını söylemişti.

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DENİZE DALDI

Seda Canbolat yaz tatiline Çeşme’de başladı.

Canbolat, arkadaşlarıyla geldiği plajda önce güneşlendi, ardından sıcağa dayanamayarak denize daldı.

Arkadaşlarıyla sohbete suyun içinde devam eden model, denizden uzun süre çıkmak istemedi. (Deniz BOY)

BREZİLYA'DA EŞİYLE

Dünyaca ünlü futbolcu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile Brezilya’da tatil yapıyor.

Icardi, eşiyle havuzda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Futbolcunun tüm vücudunu kaplayan dövmeleri dikkat çekti.

FİT SEDEF

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Tatil sezonunu açan bir başka ünlü isim Sedef Avcı.

Havuz kenarında verdiği pozları paylaşan oyuncu, fit vücuduyla beğeni topladı.

SEZONU AÇTILAR

Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk tatil için Bodrum’u tercih etti.

Ünlü çift, Momo Beach’teki aşk pozlarını Instagram hesaplarının hikaye bölümünden paylaştı.

İTALYA'DA DOĞUM GÜNÜ

Geçen ay Cannes Film Festivali’nde “en iyi kadın oyuncu” ödülünü alan Merve Dizdar tatile çıktı.

İtalya’nın Floransa şehrine giden oyuncu, 37’nci yaşını da tatilde kutladı. Merve Dizdar, Vecchio Sarayı’nın önünde çektirdiği fotoğrafları Instagram’da paylaştı.

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YAZA BAŞLAYABİLİRSİNİZ

Melis Sezen’den de tatil pozları geldi.

Sahildeki kayalıklarda arkadaşlarına poz veren oyuncu, o kareleri “Şimdi yaza başlayabilirsiniz” notuyla yayınladı.

EVDE KEYİF

Mine Tugay, evinin havuzunda güneşlendiği anları paylaştı.

Turuncu bikinisiyle uyumlu bir güneş gözlüğü takan ünlü oyuncu, takipçilerine “Mutlaka güneş kremi kullanın” mesajı verdi.

AŞKLARIM

Şürkan Ovalı ailesiyle tatilin keyfini sürüyor.

Oyuncu, eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela ile pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Caner Erkin de kızı ve eşiyle karelerini “Aşklarım” notuyla beğeniye sundu.

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BÜTÜN GÜN GÜNEŞLENDİ

Çeşme’de tatil yapan futbolcu Yusuf Yazıcı önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendi.

Tatile arkadaşlarıyla çıkan futbolcu, denize girmek yerine bütün gün şezlongunda güneşlendi. Yazıcı, ilerleyen saatlerde sahilin restoran kısmına geçerek yemek yedi. (Deniz BOY)