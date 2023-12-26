Ünlülerden derbi pozları

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EŞTEN DESTEK

Mücadele sırasında elmacık kemiği kırılan Icardi’nin yüzü şişti ve morardı. Aynı gece Noel kutlaması yapan Wanda Nara, gözaltını makyajla morartarak eşine destek verdi.

DOSTLUK MESAJI



Fenerbahçe taraftarı şarkıcı Merve Özbey, heyecanla beklediği karşılaşmayı evinde Galatasaraylı eşi Kenan Koçak’la birlikte izledi. Tuttukları takımın formalarını giyen çift, paylaştıkları bu pozla takipçilerine dostluk mesajları da verdi.

COŞKULU TARAFTAR



Koyu Fenerbahçeli olan Afra Saraçoğlu maçı tribünden izledi. Karşılaşma öncesi stadın karşısındaki bir mekânda yemek yiyen oyuncu, diğer taraftarlarla birlikte marş söylerken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

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FENERBAHÇE AŞKINA



Tribündeki ünlü isimler arasında Kubilay Aka da vardı. 16 Şubat’ta vizyona girecek Fenerbahçe filmi “Zaferin Rengi”nde futbolcu Galip Kulaksızoğlu’nu canlandıran oyuncu, takımına duyduğu tutkuyu şarkı sözüyle dile getirdi: “Sanırdım ki aşklar ancak filmlerde böyle!”

MAÇ HEYECANI



Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Pelin Öztekin de karşılaşmayı heyecanla izledi. Oyuncu, maç öncesi çektiği bu selfie’yi “Maç mı var” notuyla Instagram hesabına ekledi.

TRİBÜNDEN CANLI YAYIN



Fenerbahçe taraftarı Sermiyan Midyat da derbide tribündeki yerini aldı. Ünlü oyuncu, yaşadığı heyecanı çektiği videolarla takipçi-

leriyle paylaştı.

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SEVGİLİYLE MARŞ



Derya Uluğ maça sevgilisi Asil Gök’le gitti. Fenerbahçe taraftarı olan çift, yol boyunca araçlarında marşlar söyledi. Uluğ o anları Instagram sayfasında da yayınladı.