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Ünlülerden 'Cadılar Bayramı' paylaşımları

Güncelleme Tarihi:

#Fahriye Evcen#Şeyma Subaşı#Mauro Icardi
Ünlülerden Cadılar Bayramı paylaşımları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 15:47

Magazin dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarında art arda 'Cadılar Bayramı' fotoğrafları paylaştılar...

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KURT ADAM OLDU

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, Cadılar Bayramı’nı çocuklarıyla beraber İstanbul’da kutladı.

Ünlülerden Cadılar Bayramı paylaşımları

Kurt adam kılığına giren Icardi, kostümlü fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Ünlülerden Cadılar Bayramı paylaşımları

ŞEKER Mİ, ŞAKA MI?

Attila Atasoy, Amerika’daki evinde kapısını çalıp şeker isteyen çocuklarla çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasına “Amerika’da Halloween Day” notuyla ekledi.

Ünlülerden Cadılar Bayramı paylaşımları

UZAY ADAMI

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DJ Burak Yeter, Dubai’de düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde astronot kostümüyle sahneye çıktı. Yeter, partiden fotoğrafları “Mutlu Cadılar Bayramı uzay adamı” notuyla yayınladı.

Ünlülerden Cadılar Bayramı paylaşımları

KARA GELİN

Şeyma Subaşı, New York’taki Cadılar Bayramı kutlamalarına katıldı. Mohammed Alsaloussi ile evliliği sadece 4 ay süren Subaşı önce beyaz, ardından siyah transparan gelinlikler giydi.

Ünlülerden Cadılar Bayramı paylaşımları

ÜRKÜTÜCÜ BİR GÜN

Fahriye Evcen de Cadılar Bayramı’nı oğlu Karan’la kutladı. Eğlenceli günün fotoğrafları Karan’ın sosyal medya hesabında “Oldukça ürkütücü bir gün” notuyla paylaşıldı.

Ünlülerden Cadılar Bayramı paylaşımları

 

 

 

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#Fahriye Evcen#Şeyma Subaşı#Mauro Icardi

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