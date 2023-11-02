Ünlülerden 'Cadılar Bayramı' paylaşımları

Güncelleme Tarihi:
KURT ADAM OLDU
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, Cadılar Bayramı’nı çocuklarıyla beraber İstanbul’da kutladı.
Kurt adam kılığına giren Icardi, kostümlü fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
ŞEKER Mİ, ŞAKA MI?
Attila Atasoy, Amerika’daki evinde kapısını çalıp şeker isteyen çocuklarla çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasına “Amerika’da Halloween Day” notuyla ekledi.
UZAY ADAMI
DJ Burak Yeter, Dubai’de düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde astronot kostümüyle sahneye çıktı. Yeter, partiden fotoğrafları “Mutlu Cadılar Bayramı uzay adamı” notuyla yayınladı.
KARA GELİN
Şeyma Subaşı, New York’taki Cadılar Bayramı kutlamalarına katıldı. Mohammed Alsaloussi ile evliliği sadece 4 ay süren Subaşı önce beyaz, ardından siyah transparan gelinlikler giydi.
ÜRKÜTÜCÜ BİR GÜN
Fahriye Evcen de Cadılar Bayramı’nı oğlu Karan’la kutladı. Eğlenceli günün fotoğrafları Karan’ın sosyal medya hesabında “Oldukça ürkütücü bir gün” notuyla paylaşıldı.