Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Yıl: 1972... Vatan Caddesi'nde bayrağımızı taşıyorum

#Ünlülerden 23 Nisan Fotoğrafları#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#Sosyal Medya
Yıl: 1972... Vatan Caddesinde bayrağımızı taşıyorum

Sanat dünyasının ünlü isimleri çocukluk yıllarında katıldıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerinden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar...

Haberin Devamı

AYŞEGÜL ALDİNÇ

Yıl: 1972... Vatan Caddesinde bayrağımızı taşıyorum

"Canım Ata’m
Ben seni çok ama çok seven bir ana baba tarafından senin öğretinle büyütüldüm.
Umarım ailemi, seni mahçup etmemişimdir.
İzinde yürümek onurum ve gururumdur.
102. yılında armağanın için tüm çocuklar, ve bayramlı çocukluğum adına bir kez daha teşekkür ederim."
Nûr içinde yat.

YALÇIN DÜMER

Yıl: 1972... Vatan Caddesinde bayrağımızı taşıyorum

Bayramımız kutlu olsun...

GÖKHAN TÜRKMEN

Yıl: 1972... Vatan Caddesinde bayrağımızı taşıyorum

Haberin Devamı

"Bir yanımız hala çocuk...
Öyle de kalması dileğiyle…
Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu ve mutlu olsun!!"

BEHZAT UYGUR

Yıl: 1972... Vatan Caddesinde bayrağımızı taşıyorum

'Sanırım yıl 1972, Vatan caddesinde bayrağımızı taşıyorum…. 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun.'

EDA ÖZERKAN

Yıl: 1972... Vatan Caddesinde bayrağımızı taşıyorum

"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız Kutlu Olsun"

FADİK SEVİN ATASOY

Yıl: 1972... Vatan Caddesinde bayrağımızı taşıyorum

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun"

SELEN ÖZTÜRK

Yıl: 1972... Vatan Caddesinde bayrağımızı taşıyorum

"Çocukluğumun 23 Nisan Kutlamaları’ndan .. Hey gidi 80’ler .. Büyüyünce ne olacağımızı gösterdiğimiz günler"

ASLIHAN KARALAR

Yıl: 1972... Vatan Caddesinde bayrağımızı taşıyorum

Haberin Devamı

" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"

BEREN GENÇALP

Yıl: 1972... Vatan Caddesinde bayrağımızı taşıyorum

"Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum"

PINAR TEZCAN

Yıl: 1972... Vatan Caddesinde bayrağımızı taşıyorum

"Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

 İSMAİL FİLİZ

Yıl: 1972... Vatan Caddesinde bayrağımızı taşıyorum

"Güzel kızım Alisa'm ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum"

SERMİYAN MİDYAT

Yıl: 1972... Vatan Caddesinde bayrağımızı taşıyorum

"Sevinin çocuklar
Övünün büyükler
23 Nisan Kutlu olsun
Yıl: 1982
Yer: 23 Nisan İlköğretim Okulu / Bostancı, İstanbul
Çocuk: Folklor grubu kafkas ekibinden 7-8 yaşlarındaki ben"

ÜMİT ERDİM

Haberin Devamı

Yıl: 1972... Vatan Caddesinde bayrağımızı taşıyorum


"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği ilk ve tek çocuk bayramı; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!"

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ünlülerden 23 Nisan Fotoğrafları#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı
Nükleer füzelerle birlikte yaşamak Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi

Nükleer füzelerle birlikte yaşamak! Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı
Nükleer füzelerle birlikte yaşamak Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi

Nükleer füzelerle birlikte yaşamak! Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi?

#Ukrayna