Yıl: 1972... Vatan Caddesi'nde bayrağımızı taşıyorum

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AYŞEGÜL ALDİNÇ





"Canım Ata’m

Ben seni çok ama çok seven bir ana baba tarafından senin öğretinle büyütüldüm.

Umarım ailemi, seni mahçup etmemişimdir.

İzinde yürümek onurum ve gururumdur.

102. yılında armağanın için tüm çocuklar, ve bayramlı çocukluğum adına bir kez daha teşekkür ederim."

Nûr içinde yat.

YALÇIN DÜMER

Bayramımız kutlu olsun...

GÖKHAN TÜRKMEN

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"Bir yanımız hala çocuk...

Öyle de kalması dileğiyle…

Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu ve mutlu olsun!!"

BEHZAT UYGUR





'Sanırım yıl 1972, Vatan caddesinde bayrağımızı taşıyorum…. 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun.'



EDA ÖZERKAN





"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız Kutlu Olsun"

FADİK SEVİN ATASOY

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun"

SELEN ÖZTÜRK

"Çocukluğumun 23 Nisan Kutlamaları’ndan .. Hey gidi 80’ler .. Büyüyünce ne olacağımızı gösterdiğimiz günler"

ASLIHAN KARALAR

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" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"



BEREN GENÇALP

"Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum"

PINAR TEZCAN

"Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

İSMAİL FİLİZ

"Güzel kızım Alisa'm ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum"

SERMİYAN MİDYAT

"Sevinin çocuklar

Övünün büyükler

23 Nisan Kutlu olsun

Yıl: 1982

Yer: 23 Nisan İlköğretim Okulu / Bostancı, İstanbul

Çocuk: Folklor grubu kafkas ekibinden 7-8 yaşlarındaki ben"

ÜMİT ERDİM

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"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği ilk ve tek çocuk bayramı; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!"