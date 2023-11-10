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'1954/2023 Rakamlar dışında değişen bir şey yok Atam'

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#Ünlülerin 10 Kasım Paylaşımları#Hülya Koçyiğit#Ezgi Sertel
1954/2023 Rakamlar dışında değişen bir şey yok Atam
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 13:15

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85. yılında tüm Türkiye'de saygıyla anıldı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarında art arda duygusal mesajlar paylaştılar...

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HÜLYA KOÇYİĞİT

 "1954&2023... Rakamlar dışında değişen bir şey yok Atam… Sevgin de özlemin de aynı kalbimde; sana verdiğim sözleri tutmuş olmanın huzuru ve mutluluğu var içimde. Gücümü hep senden, ilkelerinden ve Cumhuriyet’ten alarak, sanatın ışığı hiç sönmesin diye çok çalıştım. İşimi layıkıyla yapan bir sanatçı olabildiysem bunu, sana ve Cumhuriyet’e borçlu olduğumu hiç unutmadım. Bir kez daha sevgi, saygı ve minnet ile..."

1954/2023 Rakamlar dışında değişen bir şey yok Atam

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA

Dua ile, sevgi ile, saygı ile, minnet ile, meşk ile...

1954/2023 Rakamlar dışında değişen bir şey yok Atam

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EZGİ SERTEL

"Benimkilere poz verin deyin şekilden şekil beğensinler"

1954/2023 Rakamlar dışında değişen bir şey yok Atam

NURGÜL YEŞİLÇAY

Canım Atam!

1954/2023 Rakamlar dışında değişen bir şey yok Atam

İBRAHİM ÇELİKKOL

Sevgi, saygı, minnetle Atam!

1954/2023 Rakamlar dışında değişen bir şey yok Atam

BURCU BİRİCİK

1954/2023 Rakamlar dışında değişen bir şey yok Atam

ÖZCAN DENİZ

Özlemle, rahmetle anıyoruz... Teşekkürler

1954/2023 Rakamlar dışında değişen bir şey yok Atam

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#Ünlülerin 10 Kasım Paylaşımları#Hülya Koçyiğit#Ezgi Sertel

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