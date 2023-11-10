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HÜLYA KOÇYİĞİT

"1954&2023... Rakamlar dışında değişen bir şey yok Atam… Sevgin de özlemin de aynı kalbimde; sana verdiğim sözleri tutmuş olmanın huzuru ve mutluluğu var içimde. Gücümü hep senden, ilkelerinden ve Cumhuriyet’ten alarak, sanatın ışığı hiç sönmesin diye çok çalıştım. İşimi layıkıyla yapan bir sanatçı olabildiysem bunu, sana ve Cumhuriyet’e borçlu olduğumu hiç unutmadım. Bir kez daha sevgi, saygı ve minnet ile..."

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA

Dua ile, sevgi ile, saygı ile, minnet ile, meşk ile...

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EZGİ SERTEL

"Benimkilere poz verin deyin şekilden şekil beğensinler"

NURGÜL YEŞİLÇAY

Canım Atam!

İBRAHİM ÇELİKKOL

Sevgi, saygı, minnetle Atam!



BURCU BİRİCİK

ÖZCAN DENİZ

Özlemle, rahmetle anıyoruz... Teşekkürler



