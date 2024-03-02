Ünlü yapımcı Gülengül Soytürk hayatını kaybetti... Acı haber sanat dünyasını yasa boğdu

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Soytürk'ün ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler art arda yaptıkları paylaşımlarla Gülengül Soytürk'e veda ettiler.

İbrahim Selim: Ahh hanımefendi Gülengül!

Mert Fırat: Canım Gülengül. Zarafetin kelime anlamı oldun her durumda, koşulda. Hayallere ortak, dertlere çare, herkese motivasyon oldun. Gülümseyen güzel gözlerin, ruhumu iyileştiren sesin, hep sırtımdaki elin hiç çıkmayacak hayatımdan. İyi ki tanıdım, iyi ki geçtin hayatımızdan; hepimiz için ne büyük şans. Meleğimiz huzurlu, mutlu, güzel uyu, seni çok seviyorum…

Doğa Rutkay Kamal: Sizi çok sevdim Gülengül hanımcığım… Hayatıma kattığınız her an’a şükranla… Nurlar içinde yatın #gülengülsoytürk

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Itır Esen:Canım Gülengül, acımın tarifi yok. Çok acele ettin gitmek için. Devrin daim olsun...

Suzan Kardeş: Ah be Gülengül… Mekanın cennet olsun. Hep güçlü kadın örneği oldun. Hepimiz seni çok sevdik.

Pınar Altuğ Atacan: Huzurla uyu benim tatlı arkadaşım. Hayatıma kattıkların için teşekkür ederim.