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Ünlü yapımcı Arif Keskiner 86 yaşında hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Arif Keskiner#Yapımcı#Almula Merter
Ünlü yapımcı Arif Keskiner 86 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 16:02

Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım'ın da aralarında bulunduğu Türk Sinema tarihine damga vuran birçok filmin yapımcısı Arif Keskiner 86 yaşında hayatını haybetti.

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Haberi Almula Merter duyurdu:

"Koca bir devir bitti... Işıklarda uyu. Yattığın yer incitmesin Arif Keskiner"

Ünlü yapımcı Arif Keskiner 86 yaşında hayatını kaybetti

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 ÜNLÜ FİLMLERİN YAPIMCIĞINI YAPTI

1938 yılında Adana'nın Osmaniye ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Osmaniye’de okudu. İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi’ni, ardından İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’nu bitirdi. Askerliğin ardından bir süre arkadaşı Yılmaz Güney’le çalıştıktan sonra dört yıl Ağaoğlu Yayınevi’nin müdürlüğü görevini yürüttü. Daha sonra kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç’te muhabirlik, bulaşıkçılık yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra elliye yakın fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. Aynı dönemde filmciliğe başladı. "Otobüs", "Kapıcılar Kralı", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Maden", "Köşeyi Dönen Adam" ve "Piyano Piyano Bacaksız" gibi filmlerin prodüktörlüğünü yaptı. "Yılanı Öldürseler" ve "Piyano Piyano Bacaksız" filmlerinin senaryo yazımına katıldı. Halit Çapın’ın "Bay Alkolü Takdimimdir" adlı hayat hikâyesinden TRT’ye üç bölümlük ilk diziyi gerçekleştirdi. Ardından beş bölümlük "Bizi Güldürenler" dizisini yaptı.

Ünlü yapımcı Arif Keskiner 86 yaşında hayatını kaybetti

Daha sonra Sıraselviler’deki yazıhanesinde, herkesin Çiçek Bar ya da Arif’in Yeri dediği, tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri olan Sinema Sevenler Derneği Lokali’ni açtı.

 

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#Arif Keskiner#Yapımcı#Almula Merter

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