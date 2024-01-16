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Ünlü şarkıcının beyninde tümör tespit edilmişti... Ameliyat öncesi hastane odasında sürpriz ziyaret

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#Şimal#Merve Özbey#Çiğdem Batur
Ünlü şarkıcının beyninde tümör tespit edilmişti... Ameliyat öncesi hastane odasında sürpriz ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 08:56

2 yıl önce meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan 37 yaşındaki şarkıcı Şimal'den kötü haber geçtiğimiz hafta geldi. Beyninde tümör tespit edilen şarkıcı için acil ameliyat kararı verildi.

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Şarkıcı Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 37 yaşındaki şarkıcı, ameliyatın ardından sağlığına kavuşmuştu.

Zor günleri geride bırakan ünlü şarkıcı, haberi "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" açıklamasıyla duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta aldığı kötü haberle bir kez daha sarsıldı. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının beyninde tümör tespit edildi.

"DİYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Şimal sağlık durumunu takipçileriyle paylaşıp dua istedi:

"Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka..." Ameliyat" dediler çok üzgünüm."

SÜRPRİZ ZİYARET

Merve Özbey ve Çİğdem Batur dün hastaneye yatırılan ve acil ameliyat kararı verilen Şimal'i ziyaret ettiler.

Ünlü şarkıcının beyninde tümör tespit edilmişti... Ameliyat öncesi hastane odasında sürpriz ziyaret

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Hastane odasında çekilen fotoğraf Şimal'in sosyal medya hesabında yayınlandı.

"Güzel Şimalim sağlıkla yepyeni başlangıçlara... Seni çok seviyoruz, her şey bundan sonra daha da güzel olacak"

"EN İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY DUALARINIZ"

Şimal'in nişanlısı da ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında bilgi verirken, dua istedi.

"Bugün hastaneye yatış yapıldı. Salı yada çarşamba ameliyat planlandı. Ziyarete gelen, mesaj atan, arayan soran herkese teşekkür ediyoruz. Ben eşi olarak sizden tek ricam gönülden gelecek dualarınız. İnanın en ihtiyacımız olan şey bu. Şimaliniz aranıza dönmeyi bekliyor..."

Ünlü şarkıcının beyninde tümör tespit edilmişti... Ameliyat öncesi hastane odasında sürpriz ziyaret

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#Şimal#Merve Özbey#Çiğdem Batur

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