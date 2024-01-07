Ünlü sanatçı Yüksel Uzel hayatını kaybetti

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Uzun süredir kanserle mücadele eden Uzel’in cenazesi İstanbul'da defnedilmek üzere Türkiye’ye getiriliyor.

EN İYİ ARKADAŞI KAYBETTİM BUGÜN!

Acı haberi yakın dostu Sedef İybar duyurdu:

Hayatımda tanıdığım en güzel, en makul, en bilge, en anlayışlı, en bağışlayıcı, en cana yakın en iyi arkadaşı kaybettim bugün ...

Bir yerlerde yeniden buluşuncaya kadar Yüksel abla



UZUN ZAMANDIR KANSER İLE MÜCADELE EDİYORDU

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1950 yılında dünyaya gelen ve asıl adı Yüksel Katmer olan ünlü sanatçı Rizeliydi. Babasını erken yaşta kaybettikten sonra eğitim hayatını yarıda bırakan sanatçı 1975 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı’nda korist olarak başladığı müzik kariyerine sayısız başarı sığdırmıştı.

Kendine sahne ismi olarak Yüksel Uzel’i seçen ünlü sanat müziği sanatçısı İlk kez 1978 yılında Büyük Maksim Gazinosu'nda sahne alarak büyük bir şöhret kazandı ve halk tarafından da çok sevildi.

Bir süre sahne çalışmalarına devam eden Uzel ilk albümünü 1983 yılında Yavuz Plak’tan "Bir Seni Bir Gülü Öptüm" adıyla çıkarmıştı. Albüme adını veren bu şarkı yıllar boyunca birçok sanatçı tarafından da seslendirildi.İlerleyen yıllarda iyice Türk Sanat Müziği ’ne yönelen Yüksel Uzel "Yıllar Yorgun Ben Yorgun" ve "Al Aşkını Ver Gönlümü" gibi plaklarıyla da büyük çıkış yakaladı.

Kazandığı popülerlikle birlikte sinemada da şansını deneyen Yüksel Uzel 1988 yılında Tarık Tarcan ile Islak Sokak adlı filmde başrol oynamıştı.

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Sanatçı, kariyerinin zirvesinde yer aldığı bu yıllarca anevrizma geçirdi. İsviçre'de art arda beyin ameliyatları geçiren Yüksel Uzel dünyaca ünlü beyin cerrahımız Gazi Yaşargil'in tavsiyesi üzerine on yıldır sürdürdüğü sahne çalışmalarına son vermek zorunda kaldı.

Sadece televizyon çekimlerine katılan usta sanatçı 1993 yılın kadar albümler yapmaya devam etmişti. Ünlü sanatçı Güney Afrika’ya ilk olarak 1997’de gitmiş çok sevdiği bu yere 1999’da da geri dönmüştü.



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2000 yılında buradan bir de ev alan Yüksel Uzel Johannesburg’a yerleşti. Johannesburg’da tanıyıp aşık olduğu iş insanı İhsan Börekçioğlu’yla evlenen Uzel’in Arzu adında bir de kızı oldu. Çift 2008’de ayrıldı.

Ancak Yüksel Uzel çok sevdiği Güney Afrika’da yaşamaya devam etti. Usta sanatçı geçen yıl verdiği bir röportajda “Ülkeyi, havasını sevdiğim için burada kaldım. Kafa dinlemek için dört dörtlük bir yer” demişti.

