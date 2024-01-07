Ünlü sanatçı Yüksel Uzel hayatını kaybetti

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Uzun süredir kanserle mücadele eden Uzel’in cenazesi İstanbul'da defnedilmek üzere Türkiye’ye getiriliyor.
EN İYİ ARKADAŞI KAYBETTİM BUGÜN!
Acı haberi yakın dostu Sedef İybar duyurdu:
Hayatımda tanıdığım en güzel, en makul, en bilge, en anlayışlı, en bağışlayıcı, en cana yakın en iyi arkadaşı kaybettim bugün ...
Bir yerlerde yeniden buluşuncaya kadar Yüksel abla
Kendine sahne ismi olarak Yüksel Uzel’i seçen ünlü sanat müziği sanatçısı İlk kez 1978 yılında Büyük Maksim Gazinosu'nda sahne alarak büyük bir şöhret kazandı ve halk tarafından da çok sevildi.
Kazandığı popülerlikle birlikte sinemada da şansını deneyen Yüksel Uzel 1988 yılında Tarık Tarcan ile Islak Sokak adlı filmde başrol oynamıştı.
Sanatçı, kariyerinin zirvesinde yer aldığı bu yıllarca anevrizma geçirdi. İsviçre'de art arda beyin ameliyatları geçiren Yüksel Uzel dünyaca ünlü beyin cerrahımız Gazi Yaşargil'in tavsiyesi üzerine on yıldır sürdürdüğü sahne çalışmalarına son vermek zorunda kaldı.
Sadece televizyon çekimlerine katılan usta sanatçı 1993 yılın kadar albümler yapmaya devam etmişti. Ünlü sanatçı Güney Afrika’ya ilk olarak 1997’de gitmiş çok sevdiği bu yere 1999’da da geri dönmüştü.
Ancak Yüksel Uzel çok sevdiği Güney Afrika’da yaşamaya devam etti. Usta sanatçı geçen yıl verdiği bir röportajda “Ülkeyi, havasını sevdiğim için burada kaldım. Kafa dinlemek için dört dörtlük bir yer” demişti.