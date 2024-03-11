Ünlü sanatçı 4+1 evinin kapılarını açtı!

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Evrim Akın bu hafta, ünlü sanatçı Elif Karlı’nın evine konuk oldu. Oğlu Alperen Karlı ile birlikte yaşadığı evi gezdiren şarkıcının aksesuarları dikkat çekti.

4+1 ferah bir dairede oturan Karlı, evinin salonunu siyah ve acı kahve tonlarında döşemiş.

Birbirinden şık obje ve aksesuarlarla salonu tamamlayan ünlü sanatçı bir köşeyi de çiçekler için ayırmış.

Boydan boya camlarla kaplanan salon günün her saati güneş alıyor.

Karlı evin bir odasını da takı ve kıyafetler için ayırmış...

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Kahve tonlarının ağırlıklı olduğu mutfağın bir bölümü ise keyif köşesi olarak tasarlanmış.

HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR

Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...

Şarkıcı Tuğba Ünal evinin kapılarını açtı...1+0 dairede mütevazı hayat!

Evrim Akın son dönemlerin popüler ismi şarkıcı Tuğba Ünal’ın mütevazı evine konuk oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Evrim Akın İle Ev Gezmesi’ bu hafta şarkıcı, yazar, şair Tuğba Ünal'ın kapısını çaldı.

Son dönemde eserleriyle adından söz ettiren Ünal, Uludağ manzaralı 1+0 dairesinin kapılarını açtı.

İstanbul'da sakin bir hayat yaşayan Ünal, ihtiyaçları doğrultusunda döşediği mütevazı evinde Evrim Akın'a yemek yaptı.

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Çok az eşyanın olduğu evin uçsuz bucaksız manzarası dikkat çekti.

Mobilya seçiminde sadeliği tercih eden Ünal, evde göz yoran aksesuarlardan da kaçındığını söyledi.

Uzun bir mutfağı olan evin, salon ve yatak odası da bir arada. Şarkıcı, evinde halı ve perde kullanmıyor.

Ünlü isim yeşillikler içindeki evinin kapılarını açtı

Pankreas kanserine yakalandıktan Avustralya’daki evini kapatıp Türkiye’ye yerleşen Tanyeli evinin kapılarını Kanal D’nin sevilen programı Evrim Akın İle Ev Gezmesi için açtı.

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Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Tanyeli dostları ve sevenlerinin desteğiyle zorlu süreci atlatmaya çalışıyor.

Pozitif enerjisiyle dikkat çeken ünlü oryantal yeşillikler içerisinde yer alan evinin kapılarını açtı.

2000'lerin başında oturduğu siteye yıllar sonra geri dönen Tanyeli, oturduğu evin pozitif enerjisine inanıyor.

Sade ama bir o kadar şık döşenen salonda çiçek ve renkli objeler dikkat çekiyor.

Evinde gri ve bej tonları tercih eden Tanyeli, kış aylarında şömine başında keyif yapıyor.

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Mavi tonların hakim olduğu bir mutfağa sahip olan ünlü oryantal fırsat buldukça burada yemek yapıp zaman geçiriyor

Ünlü şarkıcı iki katlı villasının kapılarını açtı!

Müzik dünyasının eğlenceli ismi Ankaralı Ayşe, evlendikten sonra evinin kapılarını ilk kez “Evrim Akın İle Ev Gezmesi’ne” açtı.

İzleyicilerin türkülere doyduğu, lezzetli sofralarda unutulmaz sohbetlerin gerçekleştiği bölümde, birbirinden zevkli ve süslü ev dekorasyonu da dikkat çekti.

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Eşiyle birlikte iki katlı yeşillikler içinde yer alan villada yaşayan Ayşe evin dekorasyonuyla kendisi ilgilenmiş.

Bej, gri ve beyaz tonlarının ağırlıklı olarak kullanıldığı evde keyif köşesi de mevcut.

Kış günlerini eşiyle birlikte şömine başında geçiren şarkıcı, salonunda ahşap masa takımı ve dolap tercih etmiş.

Türk sinemasına damga vuran 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminden esinlenip albüm köşesi yaptıran çiftin fotoğrafları ise dikkat çekiyor.

İki katlı villanın bir odasını sahne kıyafetleri ve spor aletlerine ayıran şarkıcı formunu burada koruyor.Kahve ve beyaz tonların hakim olduğu mutfağın düzeni dikkat çekiyor.

Erman Toroğlu: Evin içinde bir yıl çıplak gezdim! Manzaramdan Uludağ’daki kar bile görünüyor...

Ünlü hakem İstanbul’daki muhteşem boğaz manzaralı evinin kapılarını ilk kez ‘Evrim Akın ile Ev Gezmesi’ne açtı. Erman Toroğlu, Evrim Akın’ı, Boğaz manzaralı evinde eşi Ezgi Yavuz ile birlikte ağarladı.

Bodrum'daki ultra lüks yazlığının ardından İstanbul'daki evini de Kanal D izleyicileriyle paylaşan Erman Toroğlu kahve tonlarına burada da ağırlık vermiş.

Cam, ayna ve aksesuarlara merakı olan ünlü yorumcu evinin salonunu bu yönde dizayn etmiş.

Bir binanın teras katında eşiyle birlikte yaşayan Toroğlu, evin her köşesini camla kaplatmış.

Taşındığı ilk yıllarda yaşadığı talihsiz olayı anlatan ünlü hakem şu ifadeleri kullandı:

"Bu eve ilk taşındığım zaman evi dekore ettim. Terası camlarla döşedim. Karşıdaki otelden evin içi görünmesin diye camları filmle kaplattırdım. Evin içinde çıplak geziyorum, bir gün otelin müdürü telefon açtı, ‘Hocam senin camlar filmli değil mi?’ diye sordu. Ben de ‘Evet’ dedim. ‘Ne filmi, karşımda çırılçıplak geziyorsun’ dedi. Hemen camcıyı çağırdım. Bir sene sonra bana ‘pardon ters yapıştırmışım’ cevabını verdi. O arada magazine düşsem yanmıştım. Ben de hiç gidip karşıdan bakmadım. O yüzden kimseye güvenmeyin. "

Evinin manzarasını da anlatan Toroğlu, 'Hava açık olduğu zaman evimden Yalova ve Uludağ’ı görüyorsun. Hatta Uludağ’daki karı bile görüyorsun.' ifadelerini kullandı.

O MAÇTAN SONRA HAKEM OLAMAYA KARAR VERDİM

Futbol oynadıktan sonra hakemliğe geçiş sürecinden de bahseden ünlü yorumcu, '1973 yılında oynadığımız Ankaragücü - Fenerbahçe maçından sonra hakem olmaya karar verdim. 10 sene sonra da hakem oldum.' dedi.

KOVULUNCA DOSTLARIM ZİL ÇALIP OYNADI

Televizyon dünyasında dostluklara çok güvenmeyen Toroğlu, 'Ben kovulduğumda en yakın arkadaşım Şansal Büyüka zil çalıp oynadı. Benim kovulacağımı anlayınca kovandan yana oldu. Benden yana, kader arkadaşından yana olmadı her şeyleri para. Biraz ağır geliyor ama öyle!' sözleriyle sitem etti.

Bodrumdaki yazlığının yatak odasını ayna ile kaplatan Toroğlu aynı uygulamayı İstanbul'daki evinde de yaptığını belirtti.

Odayı aynalarla kaplatan Toroğlu asma tavan olduğu için tavana ayna yaptıramadığını söyledi.

Ünlü şarkıcı ailesiyle burada yaşıyor! 4 katlı villa, çocuk parkı ve havuz...

Kanal D'nin ilgiyle izlenen 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' Seda Üren'in evini ziyaret etti.

Seda Üren'in 4 katlı sarayı andıran evindeki detaylar dikkatlerden kaçmadı.

Üren ve ailesi büyük bir bahçesinin içinde yer alan evde altı yıldır yaşıyor. Sade tonların kullanıldığı geniş ve ferah salonu objeler ve tablolar süslüyor.

Ünlü sanatçı yüksek tavanlı salonunu bej ve gri koltuklarla tamamlamış.

4 katlı gösterişli villanın büyük de bir mutfağı var. Mutfakta ilk göze çarpan beyaz ve şık dolaplar. Ferah mutfakta ayrıca dinlenme köşesi yer alıyor.

Ünlü sanatçı yatak odasını ise olabildiğince sade tasarlamış. Yatağını renklendiren Üren koşu bandını da odasında kullanıyor.

4 katlı muhteşem villada çocuklar için oyun parkı ve muhteşem bir havuz var.

İki çocuğu ve eşi Ercüment Nefesoğlu ile mutlu bir hayat süren Üren tanışma hikayelerini 'Eşim ile arkadaş ortamında tanıştık. Ercüment'in arkadaşı 'tanımıyor musun Seda üren' dedi. O da 'Hayır tanımıyorum, bozuldun mu' dedi. Benim de hoşuma gitti, biraz birbirimize ters yaptık. Bir süre sonra görüşmeye başladık, sonra da evlilik.' sözleriyle anlattı.

Ünlü ismin 3 katlı 300 metrekarelik yaşam alanı... 'Misafirler gittikten sonra evimi sirkeli suyla siliyorum'

Kanal D’nin, sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı ilgiyle izlenen programı ’’Evrim Akın İle Ev Gezmesi’’ birbirinden ünlü isimlerin evlerine sürpriz ziyaretler yapmaya devam ediyor.

Evrim Akın, ünlü oyuncu, sunucu, yazar ve bütünsel dönüşüm koçu Ayşe Tolga’nın 13 yaşındaki kızı Can ve 3 kedisiyle birlikte yaşadığı evine konuk oldu. Dingin enerjisi ve sade dekorasyonuyla ön plana çıkan 3 katlı müstakil villa görenleri hayran bıraktı.

Sunucu ve oyuncu Ayşe Tolga, Zekeriyaköy'deki 3 katlı, 300 metrekarelik müstakil evinin kapılarını 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi'ne açtı.

Yeşillikler içindeki lüks villanın giriş katıda büyük bir salon var. Evin neredeyse her yerinde gri, bej ve toprak tonları hakim.

Duvarları süsleyen tablolar, dev bir kütüphane ve modern mobilyalar oturma odasının en dikkat çeken detayları...

Enerjinin gücüne inanan Ayşe Tolga'nın evinde çok sayıda renkli çakra taşları bulunuyor.

Kızı ve kedileriyle birlikte yaşayan oyuncu, misafir ağırlamaktan büyük keyif alıyor.

Tolga, 'Evin enerjisini temizlemek için misafirler evden gittikten sonra, sirkeli suyla evi silerim. Enerji nötr etmemiz gerek.' diyor.

Ayşe Tolga'nın kızı için özel olarak tasarlattığı odanın hemen yanında da anne-kızın giyinme odasını yer alıyor.

Ünlü oyuncu “Seksenler” dizisinde hayat verdiği 'Gülden' karakterinin kostümlerini de bu odada saklıyor.

Ayşe Tolga'nın vaktinin çoğunu geçirdiği mutfakta ise ahşabın şıklığı göze çarpıyor.

Ünlü çift 30 kediyle boğaz manzaralı bu villada yaşıyor!

'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' birbirinden ünlü isimlere konuk olmaya devam ediyor.

Ömür Gedik, Beykoz’daki 4 katlı villasının kapılarını 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programına açtı. Keyifli anların yaşandığı programda Gedik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beykoz'da 4 katlı, asansörlü villada hayat arkadaşı Ferhat Göçer ile birlikte yaşayan Gedik'in girişte bej ve siyah tonların hakim olduğu sade salonu dikkat çekiyor.

Şık aksesuarlar, objeler ve fotoğraflar odanın bütünlüğünü tamamlıyor. Gedik’in 30 kedisiyle birlikte yaşadığı boğaz manzaralı villasında tüm detaylar hayvanlar için düşünülmüş.

HAÇİKO’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömür Gedik evinde sadece kedi beslemiyor. Bütün canlılar için mücadele veren Gedik, evindeki akvaryumun ilginç hikayesini de izleyenlerle paylaştı. Gedik, sazan balıklarını korumak için evine akvaryum kurduğunu ifade etti.

Bahçe manzaralı mutfak sade bir dekorasyona sahip. Gedik, günde bir öğün yemek yediğini bu yüzden mutfağa çok fazla girmediğini izleyicilerle paylaştı.

Kediler için özel hazırlanmış boğaz manzaralı balkon, odalar arasında geçiş yapmaları için de bir tünel var.

Ömür Gedik’in köpeklerinden bahsetmesiyle programda duygusal anlar yaşayan Evrim Akın, 'Hayatımızın bir dönemini köpeklerimize göre şekillendirdik. Arabamızı evimizi onlara göre seçtik, güzel günlerdi' ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer ile uzun yıllardır aşk yaşayan Gedik, özel hayatından da bahsetti. Eskiden hayat arkadaşının telefonunu karıştırdığını söyleyen Gedik, “Kimle mesajlaştığı, programının ne olduğunu merak ederim ve telefonuna bakarım. İlk yıllarımızda daha çok karıştırıyordum artık o kadar çok bakmıyorum” dedi.