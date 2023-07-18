Enis Arıkan'ı isyan ettiren olay! 'Gelip kapımı çalmayın artık'

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En son 'Camdaki Kız' dizisinde 'Muzo' karakterine hayat veren oyuncu Enis Arıkan yoğun geçen sezonun ardından tatile çıktı.

Yaz aylarını Alaçatı'daki evinde geçiren Arıkan, hayranlarının yoğun ve ısrarcı tavırlarından rahatsız oldu!

Ünlü oyuncu, tatilde yaşadığı olayı takipçileriyle paylaşıp isyan etti.

Enis Arıkan, kendisiyle fotoğraf çektirmek için çat kapı evine gelen hayranlarına “Donlayım, çıplağım gelmeyin artık'' diyerek tepki gösterdi.

'GELİP KAPIMI ÇALMAYIN'

Arıkan çektiği videoda “Tam çok taze olmuşken söyleyeyim; lütfen Alaçatı’daki evime gelmeyin kardeşim… Gelip kapımı çalmayın. Çok ayıp bir şey bu tanımadığınız insanın kapısını çalıp ‘Fotoğraf çektirmek çektirebilir miyiz?’ diyemezsiniz. Yıllar evvel de yatak odamdan bir herif çıkmıştı. Buyurun beyefendi dediğimde ‘fotoğraf istiyorum’ demişti. Yemin ediyorum size, daha yıldık gelmeyin kardeşim… Ayıp ya! Tamam tatlıyız çok şekeriz. Zıkkımın dibi istemiyorum evimde sizi istemiyorum” ifadelerini kullandı.

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Yaşanan bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

“Donlayım, çıplağım gelmeyin artık… Kameralardan görüyorum fotoğraf için geldiklerini… Yanımda kişileri gönderirim. Onlar da güle güle diyorlar… Koskoca insanlar geliyorlar sonra arkalarına baka baka gidiyorlar. Gidişleri de üzüyor beni… Neyim ben? Madame Tussauds Müzesi’ndeki balmumu heykel miyim de öyle ziyarete geliyorsunuz? Tanımadığım insanı sevmem, gelmeyin kapıma…”