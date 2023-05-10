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Ünlü oyuncu aşka geldi... Romantik paylaşım!

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#İbrahim Çelikkol#Natali Yarcan#Mihre Mutlu
Ünlü oyuncu aşka geldi... Romantik paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 16:23

İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle romantik karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan oyuncu İbrahim Çelikkol gönlünü Natali Yarcan'a kaptırmıştı.

Kameralardan uzakta birlikteliklerini sürdüren ikili kural bozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Natali Yarcan'la aşk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Objektiflere sevgilisini öperken poz veren Çelikkol’un romantik karesi büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncu aşka geldi... Romantik paylaşım

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti. İkili, 5 yıl süren birlikteliğin ardından tek celsede boşanmıştı.

İŞTE GERÇEK AŞKLARI...

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Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...

İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...

Emine Ün aşkını ilan etti

Emine Ün, AykKarakulakyan’la ilişkisini 45’inci yaş kutlamasında çekilen fotoğrafları paylaşarak ilan etti.

Emine Ün’ün doğum günü partisine sevgilisi Ayk Karakulakyan ve kızı Duru Kınay’ın yanı sıra Süheyl Uygur ile Behzat Uygur da katıldı.

Ünlü oyuncu aşka geldi... Romantik paylaşım

'Sen benim biricik sevgilimsin'

'Menajerimi Ara' dizisiyle adını duyuran Ahsen Eroğlu, bir süredir Kemal Ertuğ ile aşk yaşıyor.

"RUH İKİZİMSİN"

Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik pozlarla kutlayan Eroğlu, "Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum yoksa yazarım akşama kadar. Ama olsun sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin. Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu aşka geldi... Romantik paylaşım

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Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Son olarak Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

Ünlü oyuncu aşka geldi... Romantik paylaşım

Aşk tam gaz!

Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte. Uzun zamandır aşk yaşayan çift sade bir törenle nikah masasına oturdu..

Ünlü oyuncu aşka geldi... Romantik paylaşım

Eşi de oyuncu

Oyuncu Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

Ünlü oyuncu aşka geldi... Romantik paylaşım

Aşkını dizi setinde buldu

Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Ünlü oyuncu aşka geldi... Romantik paylaşım

Rol arkadaşıyla evlendi

Oyuncu Berk Oktay gönlünü meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'a kaptırdı. Çift uzun süren birlikteliğin ardından muhteşem bir törenle nikah masasına oturdu.

Ünlü oyuncu aşka geldi... Romantik paylaşım

Gönlünü meslektaşına kaptırdı

Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli... Çiftin bir de kızları var.

Ünlü oyuncu aşka geldi... Romantik paylaşım

Ruh ikizini buldu

Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evli. Çiftin Vina adında bir kızı var.

Ünlü oyuncu aşka geldi... Romantik paylaşım

Mutlu aile

İsmail Demirci de aşkı meslektaşında buldu. Demirci, oyuncu Hande Soral ile evli. Çift Ali adında bir bebekleri var.

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Ünlü oyuncu aşka geldi... Romantik paylaşım

 

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#İbrahim Çelikkol#Natali Yarcan#Mihre Mutlu

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