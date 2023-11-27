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Ünlü oyuncu ölümden döndü aşkı buldu

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#Ufuk Özkan#Ufuk Özkan Sevgili#Ufuk Özkan Kimdir
Ünlü oyuncu ölümden döndü aşkı buldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 09:43

Oyuncu Ufuk Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisini hayranlarıyla tanıştırdı.

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Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle şöhreti yakalayan Ufuk Özkan yaşadığı sağlık sorunlarını atlattı.

Siroz teşhisi konan ve hemen tedavisine başlanan oyuncu eski sağlıklı günlerine kavuştu.

Zor günleri atlatıp setlere dönen oyuncu, aşkı buldu. Özkan sevgilisi  Sibel Osmanoğlu ile fotoğrafını Instagram hesabından “İyi ki” notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu ölümden döndü aşkı buldu

Ufuk Özkan, Nazan Güneş ile 17 yıllık evliliğini 2022 yılında bitirmişti. Ufuk Özkan ve Nazan Güneş'in Eren Özkan isminde bir oğlu var.

SON SAĞLIK DURUMUNU ANLATMIŞTI

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören oyuncu, sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yapmıştı: “Şu an gayet iyiyim. Düzenli olarak hastane kontrollerim ve ilaç tedavilerim var. Kendime çok dikkat etmeye çalışıyorum.”

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Ünlü oyuncu ölümden döndü aşkı buldu

Ufuk Özkan aradığı aşkı Sibel Osmanoğlu'nda buldu.

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İŞTE GERÇEK AŞKLARI...

Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...

İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...

Sürpriz ikili... Aşkını böyle ilan etti!

Futbolcu Yusuf Yazıcı gönlünü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'a kaptırdı. Ünlü topçu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti.

Mustafa Mert Koç’la ilişkisi sona eren Melisa Aslı Pamuk’un adı milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile anılıyordu. Çift, ilişkilerini sosyal medyada ilan etti.

Ünlü oyuncu ölümden döndü aşkı buldu

Fransa’nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, yurtdışında birlikte tatil yaptığı sevgilisinin fotoğrafını Instagram’da yayınlayarak aşklarını duyurdu.

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Ünlü oyuncu ölümden döndü aşkı buldu

Ünlü oyuncu aşka geldi... Romantik paylaşım!

İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle romantik karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan oyuncu İbrahim Çelikkol gönlünü Natali Yarcan'a kaptırmıştı.

Kameralardan uzakta birlikteliklerini sürdüren ikili kural bozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Natali Yarcan'la aşk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Objektiflere sevgilisini öperken poz veren Çelikkol’un romantik karesi büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncu ölümden döndü aşkı buldu

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti. İkili, 5 yıl süren birlikteliğin ardından tek celsede boşanmıştı.

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"RUH İKİZİMSİN"

Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik pozlarla kutlayan Eroğlu, "Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum yoksa yazarım akşama kadar. Ama olsun sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin. Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu ölümden döndü aşkı buldu

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Son olarak Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

Ünlü oyuncu ölümden döndü aşkı buldu

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Aşk tam gaz!

Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte. Uzun zamandır aşk yaşayan çift sade bir törenle nikah masasına oturdu..

Ünlü oyuncu ölümden döndü aşkı buldu

Eşi de oyuncu

Oyuncu Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

Ünlü oyuncu ölümden döndü aşkı buldu

Aşkını dizi setinde buldu

Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu ölümden döndü aşkı buldu

Rol arkadaşıyla evlendi

Oyuncu Berk Oktay gönlünü meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'a kaptırdı. Çift uzun süren birlikteliğin ardından muhteşem bir törenle nikah masasına oturdu.

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Ünlü oyuncu ölümden döndü aşkı buldu

Gönlünü meslektaşına kaptırdı

Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli... Çiftin bir de kızları var.

Ünlü oyuncu ölümden döndü aşkı buldu

Ruh ikizini buldu

Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evli. Çiftin Vina adında bir kızı var.

Ünlü oyuncu ölümden döndü aşkı buldu

Mutlu aile

İsmail Demirci de aşkı meslektaşında buldu. Demirci, oyuncu Hande Soral ile evli. Çift Ali adında bir bebekleri var.

Ünlü oyuncu ölümden döndü aşkı buldu

 

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#Ufuk Özkan#Ufuk Özkan Sevgili#Ufuk Özkan Kimdir

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