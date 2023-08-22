Ufuk Özkan'ın eski eşi Nazan Özen: Bize ekonomik şiddet uyguluyor

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Siroz tedavisi gören Özkan, geçenlerde verdiği röportajda ödediği nafakadan şikâyet etmiş, “En yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir” demişti.
Anadolu Ateşi’nin ilk dönem solist dansçılarından Nazan Özen bu sözlere tepki gösterdi.
Gazeteci Birsen Altuntaş’a konuşan Özen, anne olduktan sonra eşinin isteğiyle işini bıraktığını belirterek şöyle dedi:
“Nafakayı indirme amaçlı kamuoyu oluşturma çabasında. Ufuk bana 45 bin TL nafaka ödüyor, 35 bin TL’ye indirmek istiyor. Ama evimiz kira. Çocuğumuz da özel okula gidiyor.”
Özen, oyuncunun nafaka ödemelerini aksattığını da iddia etti: “Önce 3 ay vermedi. Daha sonra 2 ay vermedi. Sürekli mahkemelerde uğraşıyorum. Bana ve çocuğuma ekonomik şiddet uyguluyor. Bizi zor durumda bırakıyor. Ben şimdi tekrar çalışmak, iş bulmak zorundayım. Onun sırtından geçinmenin derdinde değilim. Ama onun derdi daha az nafaka vermenin yolunu bulmak.”