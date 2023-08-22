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Ufuk Özkan'ın eski eşi Nazan Özen: Bize ekonomik şiddet uyguluyor

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#Ufuk Özkan#Nazan Özen#Cem Yılmaz
Ufuk Özkanın eski eşi Nazan Özen: Bize ekonomik şiddet uyguluyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 08:08

Ufuk Özkan’ın nafaka sitemine eski eşi Nazan Özen’den yanıt geldi.

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Siroz tedavisi gören Özkan, geçenlerde verdiği röportajda ödediği nafakadan şikâyet etmiş, “En yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir” demişti.

Anadolu Ateşi’nin ilk dönem solist dansçılarından Nazan Özen bu sözlere tepki gösterdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’a konuşan Özen, anne olduktan sonra eşinin isteğiyle işini bıraktığını belirterek şöyle dedi:

“Nafakayı indirme amaçlı kamuoyu oluşturma çabasında. Ufuk bana 45 bin TL nafaka ödüyor, 35 bin TL’ye indirmek istiyor. Ama evimiz kira. Çocuğumuz da özel okula gidiyor.”

Ufuk Özkanın eski eşi Nazan Özen: Bize ekonomik şiddet uyguluyor


‘DEVLET OKULUNA VER’

Nazan Özen, Ufuk Özkan’ın 15 yaşındaki oğulları Eren’i özel okuldan almak istediğini öne sürdü: “Kendisini Cem Yılmaz’la, Acun Ilıcalı’yla kıyaslıyor. Ancak bu insanlar eşlerine evler verdiler, insaflılar. Bizim böyle bir durumumuz yok. Şimdi nafakaya zam ayı geldi. Uzlaşmaya razıyım ama kiraları biliyorsunuz. Çocuğumuzun son 2 yılı kalmış, ‘Özel okuldan al, devlet okuluna ver’ diyor. Ama kendisi hiçbir lüksünden vazgeçmiyor.”

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Özen, oyuncunun nafaka ödemelerini aksattığını da iddia etti: “Önce 3 ay vermedi. Daha sonra 2 ay vermedi. Sürekli mahkemelerde uğraşıyorum. Bana ve çocuğuma ekonomik şiddet uyguluyor. Bizi zor durumda bırakıyor. Ben şimdi tekrar çalışmak, iş bulmak zorundayım. Onun sırtından geçinmenin derdinde değilim. Ama onun derdi daha az nafaka vermenin yolunu bulmak.”

 

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#Ufuk Özkan#Nazan Özen#Cem Yılmaz

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