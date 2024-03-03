Ünlü oyuncu mutlu evliliğin sırrını açıkladı: Arkadaşınızla evlenin

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Aslıhan Güner, MAG Dergisi’nin mart sayısına kapak oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç’la 2013 yılında nikâh masasına oturan Güner, “Bunu artık duvarlara sticker olarak yazıp, altına imzamı atacağım” diyerek mutlu bir evliliğin sırrını açıkladı:



“Öncelikle; en yakın arkadaşınızla evlenin! Eşiniz en yakın arkadaşınız olsun ki tüm ömrünüz güvendiğiniz, saatlerce sohbet edebildiğiniz, yolunuza yoldaş olan, her daim yanınızda, arkanızda, önünüzde olan, tüm duygularınızın ortağı, hayatınıza eş olsun... Ve aşk... Aşk olmadan olmaz!”

Ünlü oyuncu “Aşkı tanımlayacak olsanız ne derdiniz” sorusuna “Aşk, var olma sebebimiz bu dünyada. Yaşıyor hissetme sebebimiz. Aşk varsa her şey var oluyor, yoksa herkes önce onu arıyor. Tam olma, tamamlanma hâli bence” diye yanıt

verdi.

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RUHUMA EN İYİ GELEN TERAPİLERDEN BİRİ MÜZİK

Aslıhan Güner müziğe olan tutkusunu da anlattı: “Müziği çok ama çok seviyorum. Ruhuma en iyi gelen terapilerden biri müzik. Müziğe olan bu sevgimi ‘neden bir enstrüman öğrenerek taçlandırmıyorum’ düşüncesiyle çello dersleri almaya başladım bir süre. Güzel bir yol kat ettim diyebilirim; bir şarkıyı da çalabilme heyecanını yaşadım hatta! İş programımın tekrar yoğunlaşması sebebiyle şimdilik ara verdim. İlk hedefim bu eğitimimi tamamlamak olacak. Sonrasında; şarkı söylemeyi çok seviyorum. Özellikle projelerimde oyunculuk ile birleştiğinde benim için keyfi bambaşka oluyor.”

ZORLUKLAR KARŞISINDA KOLAY PES ETMEM

Ünlü oyuncu “Zorluklar karşısında nasıl bir tutum sergiliyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Mücadeleci bir yanım var. Kolay pes etmem, elimden gelen her şeyi yaparım. Çok büyük zorluklarla yüz yüze geldiğim zamanda ise kendimi bıraktım, dibe battım ve kayboldum; sadece Allah’a tutundum. O sizi tekrar ayağa kaldırıyor.”

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MERT’LE SEYAHAT ETMEK BENİ TAZELİYOR

Aslıhan Güner “Setten geriye kalan zamanlarda yapmaktan keyif aldığınız, sizi tazeleyen aktiviteler neler” sorusuna yanıt verdi: “Öncelikle hiçbir şey yapmamak... Çok yoğun olduğum set zamanlarında bir süre sadece hiçbir şey yapmadan durmak istiyorum ve buna izin veriyorum. Sonrasında; yemek yapmak, mutfak beni çok mutlu eder. Daha rahat olduğum dönemlerde ise en keyif aldığım ve gerçekten tazelendiğim aktivite, Mert ile birlikte seyahat etmek. Bilmediğimiz ülkelerde, sokaklarda binlerce adım atarak kaybolmak, lezzetler tatmak, keşfetmek çok iyi geliyor bize.”