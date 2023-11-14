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Ünlü oyuncu mahkemeye başvurdu! 'Eşim bana cehennemi yaşatıyor'

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#Çocuklar Duymasın#Serkan Balbal#Sabanur Kıraç Balbal
Ünlü oyuncu mahkemeye başvurdu Eşim bana cehennemi yaşatıyor
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 08:58

Çocuklar Duymasın dizisindeki ‘Tolga’ rolüyle tanınan Serkan Balbal, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu iddiasıyla 8 yıllık eşi yazar Sabanur Kıraç Balbal’a boşanma davası açtı.

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Oyuncu, 7 yaşındaki çocuğunun velayeti ile 400 bin lira tazminat istedi.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre; Sabanur Kıraç Balbal eşinin uyarılarına rağmen söz konusu maddeleri evde de kullanmaya devam etti ve çocuğunun bakımına gerekli özeni göstermedi.

Serkan Balbal’ın avukatı Selcen Akar, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

Ünlü oyuncu mahkemeye başvurdu Eşim bana cehennemi yaşatıyor

“Davalı eş, müvekkile dünyada cehennemi yaşatmıştır. Evin kilidini değiştiren davalı, müvekkili eve almamıştır. Çocuğun üstün yararı gözetildiğinde, uyuşturucu bağımlısı bir annenin yanında kalması uygun değildir. Davalı, kusurlu davranışları nedeniyle hem müvekkili ailesiz bırakmış hem de psikolojik olarak yıpranmasına neden olmuştur. 400 bin lira tazminat ile çocuğun velayetini istiyoruz. Ayrıca davalının çocuğa ve müvekkile yaklaşmaması için korunma kararı verilmesini talep ediyoruz.”

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#Çocuklar Duymasın#Serkan Balbal#Sabanur Kıraç Balbal

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