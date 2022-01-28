ÃœnlÃ¼ oyuncu genÃ§ yaÅŸÄ±nda Ã¶len oÄŸlu hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu: Bana gÃ¶nderdiÄŸi son mesajda...

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SON MESAJ

OÄŸlunda herhangi bir depresyon belirtisi gÃ¶rmediÄŸini belirten oyuncu "Bana yolladÄ±ÄŸÄ± son mesajda "seni seviyorum baba" diye yazmÄ±ÅŸtÄ±" dedi.

GENCECÄ°K EÅžÄ°NÄ° DE GERÄ°DE BIRAKTI

Rezervuar KÃ¶pekleri (Reservoir Dogs) adlÄ± film baÅŸta olmak Ã¼zere oynadÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mlarla sinemaseverlerin hafÄ±zalarÄ±na kazÄ±nan Michael Madsen'in 26 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Hudson Lee Madsen birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce cansÄ±z bir ÅŸekilde bulundu. BaÅŸÄ±ndan silahla vurulmuÅŸ olarak bulunan Hudson Madsen'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ "ÅŸÃ¼pheli intihar" olarak aÃ§Ä±klandÄ±. Gencecik yaÅŸÄ±nda, kendisi gibi gencecik eÅŸini ve ailesini gÃ¶zÃ¼ yaÅŸlÄ± bÄ±rakarak bu dÃ¼nyadan ayrÄ±ldÄ± Hudson Madsen.

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Ã–LÃœMÃœNDEN BÄ°RKAÃ‡ GÃœN Ã–NCE KONUÅžMUÅž

ABD ordusunda gÃ¶rev yapan ve bir sÃ¼re Afganistan'da bulunan Hudson Lee Madsen'in babasÄ±, Ã¼nlÃ¼ oyuncu Michael Madsen bÃ¼yÃ¼k kaybÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk kez konuÅŸtu. Madsen beÅŸ Ã§ocuÄŸundan biri olan Hudson'Ä±n intiharÄ±nÄ±n kendisini ÅŸoke ettiÄŸini sÃ¶yledi. OÄŸluyla, hayata veda etmeden birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce konuÅŸtuÄŸunu anlatan Michael Madsen "Bana mutlu olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Ondan bana gelen son mesaj da "Seni seviyorum baba" oldu" dedi.

'NELER OLDUÄžUNU ANLAYAMIYORUM'

Los Angeles Times'a konuÅŸan Michael Madsen, oÄŸlunda herhangi bir depresyon belirtisi gÃ¶rmediÄŸini anlattÄ±. Usta oyuncu "Bu Ã§ok trajik ve Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼. Sadece bu olup bitenlerde bir mantÄ±k bulmaya ve neler olduÄŸunu anlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. BirÃ§ok insan gibi bazÄ± maddi zorluklar yaÅŸÄ±yordu ama bir ailesi olmasÄ±nÄ± da istiyordu. GeleceÄŸine bakÄ±yordu. Bu yÃ¼zden bu olup bitenler akÄ±llara durgunluk verici. Neler olduÄŸunu anlayamÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

Madsen oÄŸluyla ilgili bir çarpÄ±cÄ± gerçeÄŸi de anlattÄ±. ABD ordusunda görev yapan Hudson Madsen'Ä±n, terapiye katÄ±lmak istediÄŸi için hoÅŸ karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve belki de bu yüzden ruhsal sorunlarÄ± için yardÄ±m almayÄ± istemediÄŸini belirtti.

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'ÅžÃœPHELÄ° Ä°NTÄ°HAR'

Madsen'in oÄŸlu Hudson'Ä±n cansÄ±z bedeni eÅŸi Carlie Madsen birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Hawai'nin Oahu adasÄ±ndai evinde bulundu. Hudson Lee Madsen, baÅŸÄ±ndan vurulmuÅŸ olarak bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis durumu "ÅŸÃ¼pheli intihar" olarak nitelendirdi.

AFGANÄ°STAN'DA GÃ–REV YAPMIÅž

Michael Madsen'Ä±n beÅŸ Ã§ocuÄŸundan biri olan Hudson Madsen, eÅŸi Carlie ile birlikte Hawai'de yaÅŸÄ±yordu. GenÃ§ yaÅŸta hayatÄ±nÄ± kaybeden Hudson Madsen'Ä±n Facebook paylaÅŸÄ±mlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa genÃ§ adam ABD ordusunda hizmette bulunduÄŸu sÄ±rada bir sÃ¼re Afganistan'da bulunmuÅŸtu.

Hudson Madsen, Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino'nun da vaftiz oÄŸluydu. Hudson'Ä±n babasÄ± Michael Madsen ile Tarantino, aralarÄ±nda Rezervuar Köpekleri ve Kill Bill serisinin de bulunduÄŸu birçok filmde birlikte çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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BEÅž Ã‡OCUK BABASI

64 yaÅŸÄ±ndaki Michael Madsen'Ä±n, oyuncu DeAnna Madsen ile evliliÄŸinden Hudson dÄ±ÅŸÄ±nda 25 yaÅŸÄ±nda Calvin, 16 yaÅŸÄ±nda Luke adÄ±nda iki oÄŸlu daha bulunuyor. Madsen, eski eÅŸi Jeannine Bisignano'dan da 31 yaÅŸÄ±nda Christian ve 27 yaÅŸÄ±nda Max adÄ±nda Ã§ocuklarÄ± da bulunuyor.

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