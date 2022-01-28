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Ünlü oyuncu genç yaÅŸÄ±nda ölen oÄŸlu hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu: Bana gönderdiÄŸi son mesajda...

#Michael Madsen#Hudson Madsen#Hudson Lee Madsen
ÃœnlÃ¼ oyuncu genÃ§ yaÅŸÄ±nda Ã¶len oÄŸlu hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu: Bana gÃ¶nderdiÄŸi son mesajda...

SinemanÄ±n tecrÃ¼beli oyuncusu geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±. 26 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu hiÃ§ beklenmedik bir anda canÄ±na kÄ±yan Ã¼nlÃ¼ oyuncu bu bÃ¼yÃ¼k kaybÄ± hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu.

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SON MESAJ
OÄŸlunda herhangi bir depresyon belirtisi gÃ¶rmediÄŸini belirten oyuncu "Bana yolladÄ±ÄŸÄ± son mesajda "seni seviyorum baba" diye yazmÄ±ÅŸtÄ±" dedi.

ÃœnlÃ¼ oyuncu genÃ§ yaÅŸÄ±nda Ã¶len oÄŸlu hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu: Bana gÃ¶nderdiÄŸi son mesajda...

GENCECÄ°K EÅžÄ°NÄ° DE GERÄ°DE BIRAKTI
Rezervuar KÃ¶pekleri (Reservoir Dogs) adlÄ± film baÅŸta olmak Ã¼zere oynadÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mlarla sinemaseverlerin hafÄ±zalarÄ±na kazÄ±nan Michael Madsen'in 26 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Hudson Lee Madsen birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce cansÄ±z bir ÅŸekilde bulundu. BaÅŸÄ±ndan silahla vurulmuÅŸ olarak bulunan Hudson Madsen'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ "ÅŸÃ¼pheli intihar" olarak aÃ§Ä±klandÄ±. Gencecik yaÅŸÄ±nda, kendisi gibi gencecik eÅŸini ve ailesini gÃ¶zÃ¼ yaÅŸlÄ± bÄ±rakarak bu dÃ¼nyadan ayrÄ±ldÄ± Hudson Madsen.

ÃœnlÃ¼ oyuncu genÃ§ yaÅŸÄ±nda Ã¶len oÄŸlu hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu: Bana gÃ¶nderdiÄŸi son mesajda...

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Ã–LÃœMÃœNDEN BÄ°RKAÃ‡ GÃœN Ã–NCE KONUÅžMUÅž
ABD ordusunda gÃ¶rev yapan ve bir sÃ¼re Afganistan'da bulunan Hudson Lee Madsen'in babasÄ±, Ã¼nlÃ¼ oyuncu Michael Madsen bÃ¼yÃ¼k kaybÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk kez konuÅŸtu. Madsen beÅŸ Ã§ocuÄŸundan biri olan Hudson'Ä±n intiharÄ±nÄ±n kendisini ÅŸoke ettiÄŸini sÃ¶yledi. OÄŸluyla, hayata veda etmeden birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce konuÅŸtuÄŸunu anlatan Michael Madsen "Bana mutlu olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Ondan bana gelen son mesaj da "Seni seviyorum baba" oldu" dedi.

ÃœnlÃ¼ oyuncu genÃ§ yaÅŸÄ±nda Ã¶len oÄŸlu hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu: Bana gÃ¶nderdiÄŸi son mesajda...

'NELER OLDUÄžUNU ANLAYAMIYORUM'
Los Angeles Times'a konuÅŸan Michael Madsen, oÄŸlunda herhangi bir depresyon belirtisi gÃ¶rmediÄŸini anlattÄ±. Usta oyuncu "Bu Ã§ok trajik ve Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼. Sadece bu olup bitenlerde bir mantÄ±k bulmaya ve neler olduÄŸunu anlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. BirÃ§ok insan gibi bazÄ± maddi zorluklar yaÅŸÄ±yordu ama bir ailesi olmasÄ±nÄ± da istiyordu. GeleceÄŸine bakÄ±yordu. Bu yÃ¼zden bu olup bitenler akÄ±llara durgunluk verici. Neler olduÄŸunu anlayamÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

Madsen oÄŸluyla ilgili bir çarpÄ±cÄ± gerçeÄŸi de anlattÄ±. ABD ordusunda görev yapan Hudson Madsen'Ä±n, terapiye katÄ±lmak istediÄŸi için hoÅŸ karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve belki de bu yüzden ruhsal sorunlarÄ± için yardÄ±m almayÄ± istemediÄŸini belirtti.

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ÃœnlÃ¼ oyuncu genÃ§ yaÅŸÄ±nda Ã¶len oÄŸlu hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu: Bana gÃ¶nderdiÄŸi son mesajda...

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'ÅžÃœPHELÄ° Ä°NTÄ°HAR'
Madsen'in oÄŸlu Hudson'Ä±n cansÄ±z bedeni eÅŸi Carlie Madsen birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Hawai'nin Oahu adasÄ±ndai evinde bulundu. Hudson Lee Madsen, baÅŸÄ±ndan vurulmuÅŸ olarak bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis durumu "ÅŸÃ¼pheli intihar" olarak nitelendirdi.

ÃœnlÃ¼ oyuncu genÃ§ yaÅŸÄ±nda Ã¶len oÄŸlu hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu: Bana gÃ¶nderdiÄŸi son mesajda...

AFGANÄ°STAN'DA GÃ–REV YAPMIÅž
Michael Madsen'Ä±n beÅŸ Ã§ocuÄŸundan biri olan Hudson Madsen, eÅŸi Carlie ile birlikte Hawai'de yaÅŸÄ±yordu. GenÃ§ yaÅŸta hayatÄ±nÄ± kaybeden Hudson Madsen'Ä±n Facebook paylaÅŸÄ±mlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa genÃ§ adam ABD ordusunda hizmette bulunduÄŸu sÄ±rada bir sÃ¼re Afganistan'da bulunmuÅŸtu.

Hudson Madsen, Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino'nun da vaftiz oÄŸluydu. Hudson'Ä±n babasÄ± Michael Madsen ile Tarantino, aralarÄ±nda Rezervuar Köpekleri ve Kill Bill serisinin de bulunduÄŸu birçok filmde birlikte çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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ÃœnlÃ¼ oyuncu genÃ§ yaÅŸÄ±nda Ã¶len oÄŸlu hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu: Bana gÃ¶nderdiÄŸi son mesajda...

BEÅž Ã‡OCUK BABASI
64 yaÅŸÄ±ndaki Michael Madsen'Ä±n, oyuncu DeAnna Madsen ile evliliÄŸinden Hudson dÄ±ÅŸÄ±nda 25 yaÅŸÄ±nda Calvin, 16 yaÅŸÄ±nda Luke adÄ±nda iki oÄŸlu daha bulunuyor. Madsen, eski eÅŸi Jeannine Bisignano'dan da 31 yaÅŸÄ±nda Christian ve 27 yaÅŸÄ±nda Max adÄ±nda Ã§ocuklarÄ± da bulunuyor.

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