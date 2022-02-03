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Jamie Dornan baba acısını anlattı: İnsan enkaza dönüyor

#Jamie Dornan#Jim Dornan#Koronavirüs
Jamie Dornan baba acısını anlattı: İnsan enkaza dönüyor

Ünlü oyuncu, geçen yıl mart ayında kaybettiği babasının ölüm haberini aldığında neler hissettiğini ilk kez anlattı.Film çekimi için ülkesinden uzakta bulunan ve uygulanan Covid 19 kaynaklı seyahat yasakları nedeniyle ailesinin yanına da gidemeyen oyuncu o dönemi "enkaza dönüştüm" diyerek özetledi.

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BABA ACISI
Rol aldığı Grinin Elli Tonu serisiyle kariyerinde önemli bir yol kat eden İrlandalı aktör Jamie Dornan, babasını kaybettiği dönemi anlattı.

Jamie Dornan baba acısını anlattı: İnsan enkaza dönüyor

ENKAZA DÖNÜŞÜRSÜNÜZ
39 yaşındaki Dornan, koronavirüs pandemisinin en yoğun günlerinde babası Jim Dornan'ın ölüm haberini aldığı sırada The Tourist adlı gerilim dizisinin çekimleri için Avustralya'nın Adelaide kentinde otel karantinasında bulunduğunu söyledi. Bütün üzüntüsüne rağmen oradan çıkıp ailesinin yanına gidemediğini anlatan Jamie Dornan "Orada sıkışıp kaldım. Kız kardeşlerimi göremedim, üvey annemi göremedim. Hiç iyi olmadı, ama nerede olursanız olun böyle bir şey başınıza geldiğinde bir enkaza dönüşürsünüz” dedi.

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'DİKKATİMİ DAĞITMAK İÇİN ÇALIŞMAK EN İYİ ÇÖZÜM GİBİ GÖRÜNDÜ'
Büyük acısına rağmen, çekimlere devam eden Dornan, çalışmanın bu durumla başa çıkmasını sağladığını da sözlerine ekledi: "Kim bilir, belki de babamı kaybetmek üzerimde kalıcı bir hasar bıraktı. Ama o anda dikkatimi dağıtmak için çalışmak iyi bir çözüm gibi göründü."

Jamie Dornan baba acısını anlattı: İnsan enkaza dönüyor

FİLMLERİNİN TADINA BİLE VARAMADI
Geçen yılı hayatının en kötü yılı olarak tanımlayan 39 yaşındaki Dornan bu yüzden Belfast ve The Tourist gibi en son projelerinin başarısının tadına varamadığını söyledi. Oyuncu. "Yılı bu kadar pozitif bir biçimde bitirmek tuhaf bir histi... Çünkü birçok düzeyde bu hayatımın en kötü ve en zorlu yılıydı."

18 AY GÖRÜŞEMEMİŞLER
Dornan öldüğü sırada, bir yandan kapanmalar, diğer yandan çekimler nedeniyle babasını 18 aydır görmediğini de itiraf etti. Dornan ayrıca ölümünün üzerinden on ay geçmesine rağmen hala babası için bir cenaze töreni düzenlenmediğini de sözlerine ekledi.

Jamie Dornan baba acısını anlattı: İnsan enkaza dönüyor

KONUK OYUNCU OLARAK YER ALMIŞTI
Ünlü bir kadın doğum uzmanı olan Jim Dornan tıp kariyerinin yanı sıra, oğlu Jamie’nin rol aldığı The Fall adlı dizide konuk oyuncu olarak yer almış ve John Porter karakterini canlandırmıştı. Dornan hayatındaki "olumlu ışık" olarak tanımladığı babasının son filmi Belfast’ı asla izleme şansı bulamamasının kendisini harap ettiğini söyledi.

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Jamie Dornan baba acısını anlattı: İnsan enkaza dönüyor

MODELLİKTEN OYUNCULUĞA
Geniş kitlelerin Grinin 50 Tonu ile tanıdığı Jamie Dornan, 1982 Kuzey İrlanda doğumlu. 2001’de modellikle başlayıp 2006’da oyunculuğa geçen Dornan, 2011'de Bir Varmış Bir Yokmuş dizisindeki Şerif Graham Humbert ve 2013’teki The Fall dizisindeki seri katil Paul Spector rolleriyle uluslararası üne kavuştu. İrlanda'da en iyi televizyon aktörü ödülü alan Dornan 2015’te sinemada en çok bilinen rolü olan Grinin Elli Tonu'daki Christian Grey karakterini canlandırdı. 2021'de gösterime giren son filmi Belfast için yardımcı erkek oyuncu dalında Altın Küre'ye aday gösterildi. 2013'ten bu yana Amelia Warner'la evli olan Dornan 3 çocuk babası.

 

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#Jamie Dornan#Jim Dornan#Koronavirüs

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