Ünlü oyuncu Engin Yüksel'in evlat acısı

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Acı haberi sosyal medyadan paylaşan Engin Yüksel, yayımladığı mesajda;

"1 Ekim 2020 Perşembe... Annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih...

1 Ekim 2023 Pazar... 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün...

Canım oğlum; yaşamak ne zormuş be oğlum, bunu seni yitirdiğim vakit anladım.

'Ne dündü be, ne gündü' dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik.

Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik...

Seni beni bizi var eden benden bizden çok sevdi seni.

Huzurunda uyu bende senin huzurunda uyuyacağım oğlum" ifadelerini kullandı.

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ÇINAR AZİZ'İM MELEK OLDU

Bebeğinin vefatıyla yıkılan Engin Yüksel'in eşi Selma Sünger Yüksel yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi

'1 Ekim 2020 Hayatımızın en güzel haberi bebeklerimizin varlığını öğrenmek oldu....



1 Ekim 2023 acıların en büyüğünü yaşadık... Çınar Aziz'im melek oldu...

Dünya üzerinde ne kadar duygu varsa hepsini aynı anda yaşadık.



"Aramıza ışık sızdıran Çınar'ın üzerimize düşürdüğü gölge ebedi olacaktır ".



Her an bizimle olan, iyi kötü tüm anlarımızda ruhumuza sarılan tüm dostlarımıza, yol arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.



Çınar'ım, bize 28 ayda yaşattığın, öğrettiğin, gösterdiğin her şey için çok teşekkür ederim oğlum.



Bir gün yeniden kucaklaşacağız. O zamana kadar hoşça kal'

2021'DE BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR

1 Ekim 2020'de ikiz bebek müjdesi alan çift, doğumdan kısa bir süre sonra oğullarının epilepsi hastası olduğunu öğrendi.

Vakit kaybetmeden tedaviye başlayan Yüksel Ailesi, Çınar Aziz'in sağlık durumunu sık sık sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlardı.

"Sağlam tut elimizden oğlum; şu payımıza düşen dünya maceramızda elimizden gelenin en iyisini yaşayalım... inan bana kanına ve şanına yakışan bu.... Şu dünya da herkes epilepsi ama senin ki en dirençlisi.. ve söz oğlum bu savaşı direne direne kazanacağız..."